5 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri acționează astăzi, 5 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat din Alba Iulia, prins băut la volan pe strada Octavian Goga din municipiu. Ce alcoolemie avea
Bărbat din Alba Iulia, prins băut la volan pe strada Octavian Goga din municipiu. Ce alcoolemie avea Un bărbat de 29 de ani, din Alba Iulia, este cercetat de oamenii legii după ce a fost prins circulând băut la volanul unui autoturism. Conform IPJ Alba, la data de 5 iulie 2026, în jurul orei 03.35, […]
VIDEO | Bărbat din Roșia de Secaș, reținut de polițiști: S-a apropiat de fosta s-a parteneră și a încălcat ordinul de de protecție
Bărbat din Roșia de Secaș, reținut de polițiști: S-a apropiat de fosta s-a parteneră și a încălcat ordinul de de protecție Un bărbat, de 45 de ani, din Roșia de Secaș, a pătruns în locuința unei femei de 41 de ani, ieri, 4 iulie 2026. El a încălcat ordinul de protecție și a fost reținut […]
Dumitru Chisăliță, șeful AEI: „Exploatarea gazelor din Marea Neagră oferă României o oportunitate istorică”
Dumitru Chisăliță, șeful AEI: „Exploatarea gazelor din Marea Neagră oferă României o oportunitate istorică” Exploatarea gazelor din Marea Neagră reprezintă o oportunitate istorică pentru România, însă adevărata miză strategică nu este gazul extras, ci felul în care vor fi folosite veniturile obținute din această resursă, susține președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. „Exploatarea gazelor din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Misiunea pompierilor români în Republica Franceză: Aproape 20 de salvatori luptă cu incendiile de pădure
Misiunea pompierilor români în Republica Franceză: Aproape 20 de salvatori luptă cu incendiile de pădure Inspectoratul General pentru Situații de...
Carnea produsă în laborator ar putea sa nu mai ajungă pe piața din România. Proiect de lege care prevede suspendarea temporară
Carnea produsă în laborator ar putea sa nu mai ajungă pe piața din România. Proiect de lege care prevede suspendarea...
Știrea Zilei
Urmărire ca în filme la Unirea: Tânăr fără permis, prins după ce a ignorat semnalul polițiștilor. Un bărbat i-a încredințat mașina, deși știa că nu are carnet
Urmărire ca în filme la Unirea: Tânăr fără permis, prins după ce a ignorat semnalul polițiștilor. Un bărbat i-a încredințat...
FOTO | Alba Iulia și „eticheta refuzat la export”: Cum se degrada untul în depozite, în timp ce magazinele erau goale, în anul 1986
Alba Iulia și „eticheta refuzat la export”: Cum se degrada untul în depozite, în timp ce magazinele erau goale, în...
Curier Județean
Bărbat din Alba Iulia, prins băut la volan pe strada Octavian Goga din municipiu. Ce alcoolemie avea
Bărbat din Alba Iulia, prins băut la volan pe strada Octavian Goga din municipiu. Ce alcoolemie avea Un bărbat de...
5 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor...
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Opinii Comentarii
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari La 3 iulie 1863, la...