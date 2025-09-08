VIDEO | PROTEST al sindicatelor FSIE din Educație în fața Prefecturii Alba: „STOP măsurilor de austeritate! NU comasării unităților de învățământ!”
PROTEST al sindicatelor FSIE din Educație în fața Prefecturii Alba: „STOP măsurilor de austeritate!”
Angajații din învățământ din județul Alba s-au mobilizat și au protestat în fața Prefecturii Alba, luni, 8 septembrie 2025, în prima zi a anului școlar 2025-2026, pentru a-și arăta nemulțumirea față de măsurile de austeritate.
„STOP măsurilor de austeritate!”, a fost laitmotivul acestei acțiuni de protest.
„Respect și onoare pentru angajații din Educație!”, „Nu comasării unităților de învățământ!”, „Nu învățământ politizat! Nu IȘJ-uri politizate!”, „Nu plătim noi ce-așși furat voi!”, „Tăiați banii de la partide și bogătani, nu de la profesori și pensionari!” – sunt câteva dintre mesajele de pe pancartele protestatrilor din fața Prefecturii Alba.
Protestul a fost unul zgomotos, porofesorii adunați în fața Prefecturii Alba fiind dotați cu vuvuzele.
„Ne-am adunat aici nu de bine, ci de rău. Ne-am adunat aici, nu zâmbind și rânjind, cum fac cei care ne conduc. Ne-am adunat pentru că suntem supărați și furioși pe măsurile de austeritate pe care acest Guvern le implementează abuziv și forțat asupra întregii populații, asupra tututor cetățenilor.
În special ne doare că vor să implementeze aceste măsuri asupra angajaților din sistemul de învățământ din România”, a spus liderul sindicatelor FSIE din Alba, Ștefan-Petru Damo.
Federația Sindicatelor Independente din Educație (FSIE) a depus o petiție-protest către Guvernul României, prin Instituția Prefectului Alba, adresată prim-ministrului Ilie Bolojan, prin care cere stoparea măsurilor de austeritate care afectează angajații din învățământ și sectorul public.
În document, FSIE își exprimă nemulțumirea față de tăierile de salarii, comasarea unităților școlare, creșterea normei didactice a profesorilor, blocarea posturilor pentru personalul nedidactic și salarizarea redusă a angajaților din învățământ, considerând aceste măsuri injuste și dăunătoare atât cadrelor didactice, cât și elevilor și comunităților locale.
Sindicatul atrage atenția și asupra politizării sistemului de învățământ, prin numirea politică a inspectorilor școlari și a directorilor de școli, precum și asupra încălcării drepturilor sindicale și a legii muncii. FSIE susține că astfel de practici afectează democrația și statul de drept și citează raportul „2025 Global Rights Index”, care plasează România într-o situație îngrijorătoare privind drepturile sindicale.
Pe lângă protestul față de măsurile de austeritate, FSIE a propus și soluții alternative pentru redresarea economică a României, printre care reducerea salariilor exagerate ale șefilor instituțiilor publice, eliminarea pensiilor speciale, supra-taxarea marilor averi și a profitului multinaționalelor, precum și responsabilizarea demnitarilor care produc pagube statului. Federația mai recomandă și diminuarea subvențiilor pentru partidele politice și stoparea ajutoarelor publice acordate unor entități străine care nu servesc interesului național.
