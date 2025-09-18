Ministrul Educației, Daniel David, dorește mai mulți specialiști în școli pentru a îmbunătăți sănătatea psihică și emoțională

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți că este esențial să fie angajați specialiști care să se ocupe de evaluarea și promovarea sănătății psihologice și emoționale în școli.

„Primul lucru pe care vreau să-l spun este că mă bucur că avem rezultatele acestui studiu, un studiu care arată un parteneriat între Comisia Europeană, care susţine acest demers, UNICEF, care întotdeauna are demersuri care sunt sistematic relevante şi riguroase, şi, sigur, Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca beneficiar. Pentru noi este foarte important ca politicile pe care le facem cât putem să fie ghidate de date, să fie politici bazate pe date, iar astfel de studii ne ajută să ne îndeplinim acest obiectiv”, a afirmat Daniel David, marţi, la conferinţa internaţională TAIEX.

El a subliniat că, în cadrul trunchiului comun, există o componentă denumită „consiliere și orientare”, însă aspectul legat de bunăstarea mentală rămâne important și în noul curriculum pentru învățământul liceal.

„Aş ţine doar să spun că elementul legat de well being sau de bunăstare, cum vrem să traducem, este important atât pentru curriculum, noi avem în trunchiul comun, să nu uităm, o componentă care se numeşte consiliere şi orientare şi, de asemenea, în noul curriculum la care am lucrat pentru învăţământul liceal avem discipline opţionale care ţintesc astfel de teme, precum autocunoaştere şi reglare psihologică, stil de viaţă sănătos”, a comunicat ministrul Educaţiei, potrivit Digi24.

Ministrul a mai spus că trebuie încurajată angajarea specialiștilor și consilierilor care se ocupă de promovarea sănătății psihologice.

„Dar dincolo de componenta legată de curriculum, este la fel de important să stimulăm angajarea de specialişti, consilieri care se ocupă cu evaluarea şi asigurarea a ceea ce înseamnă sănătate psihologică, sănătate emoţională în şcoli. Iar pentru a putea face bine aceste lucruri avem nevoie de diagnostic, de elemente iniţiale, iar acest studiu reprezintă un pas fundamental în această direcţie”, a afirmat Daniel David.

