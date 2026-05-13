15 mai 2026 | „Tulburarea apelor” de Lucian Blaga: Spectacol-lectură, prezentat la Sebeș în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”

„Tulburarea apelor” de Lucian Blaga: Spectacol-lectură, prezentat la Sebeș în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”

Festivalul Internațional „Lucian Blaga”, ediția a XLVI-a, continuă seria evenimentelor dedicate operei și spiritului marelui filosof și dramaturg român prin prezentarea spectacolului-lectură „Tulburarea apelor” de Lucian Blaga, în regia Marianei Cămărășan.

Evenimentul va avea loc în data de 15 mai, de la ora 17:00, la Biserica Franciscană „Sfântul Bartolomeu” din Sebeș, într-un spațiu cu profundă încărcătură spirituală și culturală, care completează atmosfera dramatică și simbolică a textului blagian.

Spectacolul este realizat în colaborare cu Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și reunește o distribuție de excepție:

Adrian Neacșu, Radu Costea, Cătălin Neghină, Cristian Stanca, Raluca Iani, Cendana Trifan, Mariana Mihu-Plier și Mihai Mocanu.

Prin această montare în format de spectacol-lectură, publicul este invitat să redescopere una dintre cele mai puternice creații dramatice ale lui Lucian Blaga, o operă care explorează tensiunile dintre credință, cunoaștere, destin și transformarea interioară.

Evenimentul face parte din programul cultural al Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, organizat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Primăria Municipiului Sebeș, în parteneriat cu instituții culturale de prestigiu.

Publicul este invitat să participe la această întâlnire cu teatrul și literatura blagiană, într-un cadru care pune în valoare forța poetică și actualitatea operei lui Lucian Blaga, se arată într-un comunicat transmis de administrația din Sebeș.

