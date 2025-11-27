Nici ploaia nu-i oprește: Profesorii ies din nou în stradă și cer demisia ministrului Educației. „Bugetul nu se echilibrează pe spatele profesorilor”
Profesorii ies din nou în stradă și cer demisia ministrului Educației, Daniel David. Reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și ai Federației Sindicatelor Libere din învățământ pichetează din nou, joi, 27 noiembrie, sediul Ministerului Educației și Cercetării. Profesorii cer demisia ministrului Daniel David. Vezi mai jos, în articol, foto și video de la protest.
Nemulțumirile profesorilor vizează în principal Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică Legea învățământului preuniversitar. Măsurile contestate includ creșterea normei didactice cu două ore pe săptămână, majorarea numărului de elevi în clasă, reducerea tarifelor pentru plata cu ora și comasarea școlilor.
Sindicatele reclamă faptul că guvernul a amânat plata hotărârilor judecătorești, a forțat creșterea normei didactice și a înjumătățit plata cu ora, toate acestea în timp ce școlile rămân subfinanțate. „Nu cerem privilegii, cerem DEMNITATE și respectarea legii! Uniți suntem puternici!”, afirmă FSE „Spiru Haret”.
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat că nu a criticat mișcarea sindicatelor, dar a sugerat că protestele ar putea fi realizate „cu alte conținuturi și într-un alt mod”. Anterior, ministrul a subliniat că sindicatele au dreptul să protesteze, dar a criticat forma protestelor și mesajele transmise publicului, considerând că imaginea profesorului a fost afectată.
Protestele profesorilor au început încă din 24 iulie și s-au intensificat în lunile următoare, cu marșuri și pichete în fața Ministerului Educației și a Guvernului. În cadrul acestor acțiuni, s-a cerut abrogarea prevederilor Legii Bolojan și demisia ministrului Daniel David. Sindicatele au anunțat organizarea de proteste periodice pe parcursul anului școlar și la finalul acestuia, insistând asupra respectării drepturilor cadrelor didactice și finanțării corespunzătoare a școlilor.
Legea Bolojan introduce noi norme didactice: pentru învățători și profesori primari, se menține „un post pe clasă” plus două ore de pregătire remedială săptămânal; profesorii de gimnaziu, liceu sau postliceal au norma de 20 de ore pe săptămână, cu reduceri pentru cadre didactice cu grad didactic I sau profesor emerit; profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori au norme între 22 și 26 de ore pe săptămână, iar în învățământul special normele variază între 18 și 22 de ore. De asemenea, cadrele didactice cu vechime și performanță pot beneficia de reduceri de două ore săptămânal fără afectarea salariului.
Sursa foto: ARHIVĂ
