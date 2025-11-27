Rămâi conectat

Actualitate

Nici ploaia nu-i oprește: Profesorii ies din nou în stradă și cer demisia ministrului Educației. „Bugetul nu se echilibrează pe spatele profesorilor”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

De

Festival de Romania 2025

Profesorii ies din nou în stradă și cer demisia ministrului Educației: „Bugetul nu se echilibrează pe spatele profesorilor”

Profesorii ies din nou în stradă și cer demisia ministrului Educației, Daniel  David. Reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și ai Federației Sindicatelor Libere din învățământ pichetează din nou, joi, 27 noiembrie, sediul Ministerului Educației și Cercetării. Profesorii cer demisia ministrului Daniel David. Vezi mai jos, în articol, foto și video de la protest.

Nemulțumirile profesorilor vizează în principal Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică Legea învățământului preuniversitar. Măsurile contestate includ creșterea normei didactice cu două ore pe săptămână, majorarea numărului de elevi în clasă, reducerea tarifelor pentru plata cu ora și comasarea școlilor.

Citește și: Salariile profesorilor nu vor fi tăiate, asigură Bolojan. Cadrele didactice rămân însă vigilente și pregătite pentru proteste

Sindicatele reclamă faptul că guvernul a amânat plata hotărârilor judecătorești, a forțat creșterea normei didactice și a înjumătățit plata cu ora, toate acestea în timp ce școlile rămân subfinanțate. „Nu cerem privilegii, cerem DEMNITATE și respectarea legii! Uniți suntem puternici!”, afirmă FSE „Spiru Haret”.

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat că nu a criticat mișcarea sindicatelor, dar a sugerat că protestele ar putea fi realizate „cu alte conținuturi și într-un alt mod”. Anterior, ministrul a subliniat că sindicatele au dreptul să protesteze, dar a criticat forma protestelor și mesajele transmise publicului, considerând că imaginea profesorului a fost afectată.

Protestele profesorilor au început încă din 24 iulie și s-au intensificat în lunile următoare, cu marșuri și pichete în fața Ministerului Educației și a Guvernului. În cadrul acestor acțiuni, s-a cerut abrogarea prevederilor Legii Bolojan și demisia ministrului Daniel David. Sindicatele au anunțat organizarea de proteste periodice pe parcursul anului școlar și la finalul acestuia, insistând asupra respectării drepturilor cadrelor didactice și finanțării corespunzătoare a școlilor.

Legea Bolojan introduce noi norme didactice: pentru învățători și profesori primari, se menține „un post pe clasă” plus două ore de pregătire remedială săptămânal; profesorii de gimnaziu, liceu sau postliceal au norma de 20 de ore pe săptămână, cu reduceri pentru cadre didactice cu grad didactic I sau profesor emerit; profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori au norme între 22 și 26 de ore pe săptămână, iar în învățământul special normele variază între 18 și 22 de ore. De asemenea, cadrele didactice cu vechime și performanță pot beneficia de reduceri de două ore săptămânal fără afectarea salariului.

Sursa foto: ARHIVĂ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare: „Discuția va avea loc în cel mai scurt timp”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

27 noiembrie 2025

De

Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare. Ministrul Finanțelor: „Discuția va avea loc în cel mai scurt timp” Coaliția de guvernare va relua dezbaterile despre creșterea salariului minim, cel mai probabil, ]n a doua săptămână din decembrie, conform declarațiilor făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Citește și: […]

Citește mai mult

Actualitate

Guvernul cumpără robe de sute de mii de lei pentru magistrații de la ÎCCJ. Cât costă o singură „ținută” de judecător

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

27 noiembrie 2025

De

Guvernul cumpără robe de sute de mii de lei pentru magistrații de la ÎCCJ Guvernul pregătește în ședința de joi, 27 noiembrie 2025, aprobarea achiziției de robe pentru 337 de magistrați, asistenți judiciari și grefieri de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Bugetul estimat pentru anul 2026 este de 368.000 de lei. Citește […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Ministrul apărării, prins cu un CV care nu se potrivește cu realitatea: Universitatea spune că nu l-a avut niciodată student. REACȚIA ministrului

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 5 ore

în

27 noiembrie 2025

De

Ministrul apărării, prins cu un CV care nu se potrivește cu realitatea: Universitatea spune că nu l-a avut niciodată student. REACȚIA ministrului Neconcordanțele descoperite recent în CV-urile și prezentările publice ale ministrului apărării Ionuț Moșteanu sunt dublate de o problemă mai gravă: pentru a accesa primele sale funcții în administrația centrală, acesta a declarat studii […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Nici ploaia nu-i oprește: Profesorii ies din nou în stradă și cer demisia ministrului Educației. „Bugetul nu se echilibrează pe spatele profesorilor”

Profesorii ies din nou în stradă și cer demisia ministrului Educației: „Bugetul nu se echilibrează pe spatele profesorilor” Profesorii ies...
portofel cu bani portofel cu bani
Actualitateacum 3 ore

Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare: „Discuția va avea loc în cel mai scurt timp”

Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare. Ministrul Finanțelor: „Discuția va avea...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 17 minute

FOTO | Cel mai lung tricolor din România, arborat pe Hotel Cetate din Alba Iulia, de Ziua Națională: Are o lungime impresionantă, de peste 30 de metri

Cel mai lung tricolor din România, arborat pe Hotel Cetate din Alba Iulia, de Ziua Națională: Are o lungime impresionantă,...
Ştirea zileiacum 2 ore

PARADĂ MILITARĂ de 1 Decembrie 2025 în Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALĂ: Peste 1000 de militari, tehnică de luptă, avioane F16 și elicoptere. PROGRAMUL

PARADĂ MILITARĂ de 1 Decembrie 2025 în Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALĂ: Peste 1000 de militari, tehnică de luptă, avioane...

Curier Județean

Curier Județeanacum 45 de minute

CRĂCIUN LA PALAT începe pe 5 decembrie 2025: Concerte de colinde cu Narcisa Suciu, Hara, Gino și Theotokos, bunătăți tradiționale, ateliere creative pentru copii și alte surprize

CRĂCIUN LA PALAT începe pe 5 decembrie 2025: Concerte de colinde cu Narcisa Suciu, Hara, Gino și Theotokos, bunătăți tradiționale,...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | Alba Iulia a primit trofeul și distincția ,,M100 Label” în cadrul Convenției pentru Neutralitate Climatică 2025 de la București: ,,Acțiune pentru un viitor urban mai verde și mai incluziv”

Alba Iulia a primit trofeul și distincția ,,M100 Label” în cadrul Convenției pentru Neutralitate Climatică 2025 de la București: ,,Acțiune...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 22 de ore

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate

Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 12 ore

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
Opinii - Comentariiacum o zi

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea