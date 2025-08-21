Ministrul Educației, răspuns la întrebarea dacă va începe sau nu şcoala la timp: „Foarte greu să vă spun”
Ministrul Educației, răspunzând la întrebarea dacă va începe sau nu şcoala la timp: „Foarte greu să vă spun”
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat, miercuri, 20 august 2025, la televiziunea B1 TV, dacă va începe sau nu şcoala la timp.
Citește și: VIDEO | PROTEST al profesorilor în fața Prefecturii Alba: „Prin măsurile impuse de Guvernul Bolojan, mulți suplinitori și-au pierdut locurile de muncă, iar o parte din titulari au intrat în restrângere de activitate”
„Foarte greu să vă spun, sincer şi direct spus, dar mesajul meu a fost, pentru oamenii din sistem, că aceste măsuri sunt măsuri de criză, nu de reformă. Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc, vă daţi seama că n-aş fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerităţii şi cel care trebuie să le implementez”, a răspuns ministrul Educaţiei, potrivit news.ro.
Oficialul a precizat că le-a solicitat oamenilor din sistem să înceapă şcoala şi să găsească pe parcurs soluţii la toate problemele, inclusiv pe baza proiecţiilor bugetare pentru anul viitor.
„Hai să începem şcoala, hai să construim pe această supărare nişte proiecţii raţionale pe termen mediu şi lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor, să vedem ce alte modificări putem să aducem, care să ne ajute şi când măsurile fiscal-bugetare îşi vor arăta efectele şi ne stabilizăm, să nu uităm că foarte multe din aceste măsuri sunt măsuri cu caracter temporar”, este îndemnul ministrulului Educației.
Măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern au nemulţumit salariaţii din Educaţie, aceştia organizând proteste, inclusiv în Alba şi ameninţând inclusiv cu greva generală.
Conform calendarului oficial, anul şcolar începe la 1 septembrie 2025, cursurile elevilor urmând să demareze în 8 septembrie 2025.
