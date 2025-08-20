VIDEO | PROTEST al profesorilor în fața Prefecturii Alba: „Prin măsurile impuse de Guvernul Bolojan, mulți suplinitori și-au pierdut locurile de muncă, iar o parte din titulari au intrat în restrângere de activitate”

PROTEST al profesorilor în fața Prefecturii Alba

Cadre didactice din Alba, membre ale Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret”, au protestat, miercuri, 20 august 2025, în fața Prefecturii Alba.

La protest au participat zeci de persoane.

„Prin măsurile impuse de Guvernul Bolojan, mulți suplinitori și-au pierdut locurile de muncă, iar o parte din titulari au intrat în restrângere de activitate.

Chiar dacă la proteste participă sute de colegi, din țară și din București, mulți nu reacționează și pun sub semnul întrebării boicotarea începutului de an școlar. Poate unii cred că au scăpat după aplicarea măsurilor de austeritate, poate pe alții nu îi afectează prea mult și poate că or fi și câţiva care le susțin, dar luaţi aminte: Măsurile nu se opresc aici. Foamea de bani a celor care au băgat țara în criză și vin să o „salveze“ acum e nemăsurată.

Calea aleasă de ei duce la falimentarea învățământului de stat, cu o resursă umană insuficientă și nemotivată. Nu au respect pentru școală și nici pentru slujitorii ei. Disprețuiesc corpul profesoral, iar directorii și inspectorii – caracterizați ca „doritori de funcții” – în concepția lor, nu vor fi altceva decât niște unelte cu care să își atingă scopurile. Tăcerea, îndoiala și resemnarea îi încurajează să își continue politicile de austeritate și nu reprezintă soluții pentru noi. Treziți-vă sau va fi prea târziu!

Dacă astăzi vom ceda, mâine nu vom mai putea ridica fruntea în fața lor. Nu uitați că ei sunt puțini și că puterea lor depinde de ceea ce suntem noi capabili să facem. Ridicați-vă profesori! Sunteți mulți, sunteți puternici, sunteți lideri în comunitățile voastre. Aveți șansa să îi uniți pe cei care sunt dezbinați de decidenții politici. Sunteți forța care poate contribui, așa cum credea Spiru Haret, la renașterea țării. Fiți uniți, fiți solidari, fiți curajoși și veți câștiga pentru voi, pentru copiii voștri, pentru viitorul acestei țări!”, se arată într-un comunicat semnat de Marius Ovidiu Nistor, președinte FSE „SPIRU HARET“.

