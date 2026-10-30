Prețul carburanților, plafonați până la 1 februarie 2027: Motorina ar putea ajunge la circa 11,75 de lei pe litru fără prelungirea măsurii
Prețul carburanților, plafonați până la 1 februarie 2027: Motorina ar putea ajunge la circa 11,75 de lei pe litru fără prelungirea măsurii
Prețul carburanților a atins un nou vârf în lunile septembrie-octombrie 2026, iar tarifele la pompă au crescut cu 38% la motorină și cu 33% la benzină față de aceeași perioadă a anului trecut. Palatul Victoria decide astăzi să prelungească pentru încă trei luni, până la data de 1 februarie 2027, măsurile care „îndulcesc” scumpirea carburanților.
Situația de criză pe piața țițeiului se va prelungi cu 3 luni, respectiv de la 1 noiembrie 2026 până la 1 februarie 2027, conform unui proiect aflat vineri pe masa guvernului și despre care premierul Luca Niculescu a spus la începutul ședinței că o să fie adoptat.
Sunt două măsuri pe care le aplică Guvernul pentru diminuarea prețurilor la pompă:
-Limitarea adaosului comercial la benzină și motorină la valoarea medie anuală practicată în anul 2025 și posibilitatea majorării prețului cel mult o dată pe zi, până la ora 12:00
-Diminuarea cu 5–25% a nivelului accizei la motorina standard
Ieftinire cu 0,85 lei/litru de motorină
Deja din septembrie Guvernul a aplicat scăderea maximă posibilă a accizei la motorină, de 25%, pentru că prețurile au atins un vârf.
La treapta de 25%, diminuarea accizei este de 0,85 lei/litru cu TVA.
La prețul mediu al motorinei standard de 10,90 lei/l, în lipsa prelungirii schemei guvernamentale „prețul ar crește de la 1 noiembrie 2026, în condiții de piață neschimbate, la circa 11,75 lei/l”, iar pentru un plin de 50 de litri, prețul pentru șoferi ar crește cu 42 lei.
S-a atins un nou vârf
Conform Palatul Victoria, după declanșarea crizei mondiale a țițeiului în martie 2026, „cotațiile și prețurile s-au menținut la niveluri ridicate, cu un nou vârf în septembrie – octombrie 2026”, iar situația internațională nu dă semne că prețurile vor scădea.
„Împrejurările care au determinat instituirea situației de criză persistă, la o intensitate cel puțin egală cu cea din luna august 2026”, conform Palatului Victoria.
„În septembrie 2026, față de octombrie 2025, cotația Platts motorină a crescut cu 121%, țițeiul Brent cu 58%, iar prețurile la pompă cu 38% (motorină) și 33% (benzină), deși prețul motorinei include diminuarea accizei”, mai arată Guvernul.
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