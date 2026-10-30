ANAF va putea vinde bunurile confiscate și pe eMAG sau OLX, nu doar pe platforma proprie e‑Licitații. Ce prevede proiectul

ANAF ar putea vinde bunurile confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului și prin marketplace-uri ca eMAG și OLX și alte site‑uri de comerț electronic, în baza unui proiect de modificare a OG nr. 14/2007.

Propunerea prevede și utilizarea agențiilor imobiliare sau a caselor de licitații pentru anumite bunuri și introduce reduceri automate la licitațiile succesive (25%, 50%, 75%) pentru a accelera vânzările și a reduce costurile de păstrare.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ar putea beneficia de o nouă modalitate de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului: comercializarea acestora prin intermediul platformelor de tip marketplace, precum eMAG și OLX, dar și prin alte site-uri specializate de comerț electronic, scrie adevarulfinanciar.ro.

Măsura ar completa sistemul actual de vânzare online al Fiscului, fără să îl înlocuiască. ANAF ar putea utiliza în continuare propria platformă e-Licitații, dar ar avea posibilitatea să publice și să comercializeze bunurile prin intermediul unor operatori privați, care dispun deja de infrastructură tehnologică, trafic și o bază extinsă de utilizatori.

Schimbarea este inclusă în proiectul de modificare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007, care urmărește diversificarea metodelor prin care statul valorifică bunurile intrate în proprietatea sa.

ANAF nu va mai depinde exclusiv de propria platformă de vânzări

În prezent, ANAF utilizează platforma proprie e-Licitații pentru vânzarea online a bunurilor. Prin extinderea cadrului legislativ, instituția ar putea apela și la infrastructura unor platforme comerciale private.

Practic, bunurile oferite spre vânzare de Fisc ar putea ajunge în fața utilizatorilor unor marketplace-uri cunoscute, care au deja milioane de potențiali clienți și mecanisme consacrate de prezentare și promovare a produselor.

Această abordare ar permite ANAF să utilizeze mai multe canale de vânzare în paralel, în funcție de tipul bunurilor, valoarea acestora și publicul căruia i se adresează.

De exemplu, bunurile de consum, echipamentele, electronicele sau alte produse cu valoare individuală redusă ar putea fi promovate prin magazine online și marketplace-uri, în timp ce bunurile cu valoare ridicată ar putea beneficia de proceduri specializate de licitație sau intermediere.

eMAG și OLX, printre platformele prin care ar putea fi vândute bunurile statului

Proiectul menționează explicit posibilitatea valorificării prin intermediul site-urilor specializate, inclusiv al magazinelor online și platformelor de comerț electronic.

Astfel, ANAF ar putea colabora cu operatori precum eMAG sau OLX, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale și contractuale pentru desfășurarea acestor operațiuni.

Colaborarea ar urma să stabilească modalitățile de publicare și promovare a bunurilor, condițiile de comercializare, comisioanele percepute de operatori și procedurile prin care sumele rezultate din vânzări ajung la bugetul de stat.

Utilizarea platformelor private nu ar presupune renunțarea la platforma e-Licitații a ANAF, ci extinderea posibilităților de comercializare.

Agențiile imobiliare și casele de licitații intră, de asemenea, în ecuație

Modificările propuse nu vizează doar comerțul electronic. Pentru anumite categorii de bunuri, ANAF ar putea apela și la agenții imobiliare, case de licitații și firme de brokeraj.

În cazul bunurilor imobile, proiectul prevede posibilitatea valorificării prin agenții imobiliare, case de licitații și site-uri specializate.

Este prevăzută și posibilitatea vânzării directe a unui imobil care nu a fost valorificat timp de un an de la publicarea primului anunț de vânzare.

Prețurile ar putea fi reduse cu până la 75% la licitațiile succesiveO altă modificare importantă vizează accelerarea vânzării bunurilor prin reducerea automată a prețului de pornire la licitațiile succesive.

Potrivit proiectului, mecanismul ar urma să funcționeze astfel:

Prima licitație: 100% din valoarea de evaluare.

A doua licitație: reducere de 25%.

A treia licitație: reducere de 50%.

A patra licitație și următoarele: reducere de 75%.

Mecanismul ar urma să se aplice atât licitațiilor publice cu strigare, cât și celor organizate online.

Scopul este evitarea menținerii îndelungate în depozite a bunurilor care nu își găsesc cumpărători, cu toate costurile de administrare și riscurile de depreciere pe care le implică.

Proiectul trebuie să parcurgă procedura legislativă

O inițiativă legislativă cu obiective similare, PL-x nr. 566/2026, a fost adoptată de Senat la 8 septembrie 2026 și transmisă Camerei Deputaților, unde se află în procedură parlamentară.

Separat, proiectul de ordonanță de urgență analizat de Profit.ro urmărește modificarea regulilor de valorificare a bunurilor statului și extinderea metodelor de comercializare.

Prin aceste schimbări, ANAF ar urma să poată utiliza atât propria infrastructură digitală, cât și infrastructura comercială a unor operatori privați, pentru a transforma mai rapid bunurile confiscate și alte bunuri intrate în proprietatea privată a statului în venituri la bugetul public.

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