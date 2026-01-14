Ministrul Dezvoltării, detalii-șoc despre reforma administrației locale: Reducerea posturilor, obligatorie din 2027

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, miercuri, 14 ianuarie 2026, că varianta reducerii cheltuielilor de personal este o variantă temporară pentru 2026, care poate fi aleasă de către unităţile administrativ-teritoriale dar din 2027 va fi obligatorie reducerea numărului de posturi.

Oficialul a precizat că, dacă în cursul lunii februarie ar intra în vigoare proiectul de lege, atunci termenul rezonabil, dar maxim, în care autorităţile locale şi centrale trebuie să facă măsurile de reducere de posturi sau reduceri de cheltuieli de personal este 1 iunie 2026.

„Noi am pus în transparenţă din nou proiectul legislativ pe care l-am avut în transparenţă anul trecut, întreg anul. Sigur, este ajustat conform discuţilor pe care l-am avut de-a lungul timpului, în coaliţie.

Din punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, noi suntem pregătiţi de o perioadă bună de timp pentru acest proiect legislativ.

Urmează ca, în coaliţie, să se definitiveze forma finală cu care vom intra în procedură de avizare interministerială şi în guvern, dacă va exista o decizie în acest sens în coaliţie”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la Digi24, potrivit News.ro.

Întrebat dacă sunt primării care nu vor primi din partea guvernului cât le revine din impozitul pe venit, dacă nu reduc cheltuielile anul acesta, ministrul a spus: „Nu a fost o asemenea discuţie, nu pot nici să confirm, nici să infirm această declaraţie, pentru că nu a avut loc o asemenea discuţie. Noi ne concentrăm pe promovarea acestui pachet”.

„Pentru acele primării, conform proiectului din pachet, există obligativitatea guvernului să elaboreze, de exemplu, o hotărâre de guvern cu o grijă de salarizare, în cazul în care, din veniturile proprii, nu se susţin nici cheltuiele salariale ale unor primării. Şi am dat această cifră în cursul anului trecut. Sunt, pe cifrele de anul trecut, o pătrime din unităţile administrativ-teritoriale susţin din venituri proprii cheltuielile salariale. Pentru cealaltă parte de trei pătrimi, va trebui să facem, pe baza acestui pachet, dacă intră în vigoare, o grijă de salarizare nouă, astfel încât să putem să avem sustenabilitate în susţinerea acestor cheltuieli de personal”, a explicat primarul.

Potrivit ministrului, din 2027 nu există decât o singură variantă, reducerea numărului de posturi.

„Varianta reducerii cheltuielilor de personal este o variantă temporară pentru 2026, care poate fi aleasă de către unităţile administrativ-teritoriale, dar şi pentru cei care are această variantă alternativă, care este temporară pentru 2026, în 2027 va fi obligatorie reducerea numărului de posturi”, a mai spus ministrul Dezvoltării.

Cseke Attila a explicat că acestea sunt cele două posibilităţi dintre care pot să aleagă unităţile administrativ-teritoriale, cu menţiunea că reducerea numărului de posturi la o serie de unităţi administrativ-teritoriale nu va genera reducerea numărului de posturi ocupate, „pentru că acolo unde primarii, presedinţii Consiliilor judeţene, au gestionat mai responsabil structura de personal, vom avea sute de UAT-uri unde reducerea de 30% din numărul de posturi nu va genera reducerea de posturi ocupate deloc. Se vor desfinţa doar posturi vacante, pentru că acolo s-a gestionat responsabil şi organigrama nu este plină, nu sunt ocupate toate posturile. La cealaltă parte, unde organigrama este complet ocupată sau aproape ocupată, sigur, reducerea de 30% care generează pe întregul sistemul administraţiei locale o reducere de 10% posturi ocupate, va determina reducerea de posturi ocupate la UAT-urile respective”.

