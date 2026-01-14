Ministrul Dezvoltării, detalii-șoc despre reforma administrației locale: Reducerea posturilor, obligatorie din 2027
Ministrul Dezvoltării, detalii-șoc despre reforma administrației locale: Reducerea posturilor, obligatorie din 2027
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, miercuri, 14 ianuarie 2026, că varianta reducerii cheltuielilor de personal este o variantă temporară pentru 2026, care poate fi aleasă de către unităţile administrativ-teritoriale dar din 2027 va fi obligatorie reducerea numărului de posturi.
Oficialul a precizat că, dacă în cursul lunii februarie ar intra în vigoare proiectul de lege, atunci termenul rezonabil, dar maxim, în care autorităţile locale şi centrale trebuie să facă măsurile de reducere de posturi sau reduceri de cheltuieli de personal este 1 iunie 2026.
Citește și: Taifun în administrația locală: Dispar posturi și se plafonează salarii. Proiect de lege publicat de Ministerul Dezvoltării
„Noi am pus în transparenţă din nou proiectul legislativ pe care l-am avut în transparenţă anul trecut, întreg anul. Sigur, este ajustat conform discuţilor pe care l-am avut de-a lungul timpului, în coaliţie.
Din punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, noi suntem pregătiţi de o perioadă bună de timp pentru acest proiect legislativ.
Urmează ca, în coaliţie, să se definitiveze forma finală cu care vom intra în procedură de avizare interministerială şi în guvern, dacă va exista o decizie în acest sens în coaliţie”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la Digi24, potrivit News.ro.
Întrebat dacă sunt primării care nu vor primi din partea guvernului cât le revine din impozitul pe venit, dacă nu reduc cheltuielile anul acesta, ministrul a spus: „Nu a fost o asemenea discuţie, nu pot nici să confirm, nici să infirm această declaraţie, pentru că nu a avut loc o asemenea discuţie. Noi ne concentrăm pe promovarea acestui pachet”.
„Pentru acele primării, conform proiectului din pachet, există obligativitatea guvernului să elaboreze, de exemplu, o hotărâre de guvern cu o grijă de salarizare, în cazul în care, din veniturile proprii, nu se susţin nici cheltuiele salariale ale unor primării. Şi am dat această cifră în cursul anului trecut. Sunt, pe cifrele de anul trecut, o pătrime din unităţile administrativ-teritoriale susţin din venituri proprii cheltuielile salariale. Pentru cealaltă parte de trei pătrimi, va trebui să facem, pe baza acestui pachet, dacă intră în vigoare, o grijă de salarizare nouă, astfel încât să putem să avem sustenabilitate în susţinerea acestor cheltuieli de personal”, a explicat primarul.
Potrivit ministrului, din 2027 nu există decât o singură variantă, reducerea numărului de posturi.
„Varianta reducerii cheltuielilor de personal este o variantă temporară pentru 2026, care poate fi aleasă de către unităţile administrativ-teritoriale, dar şi pentru cei care are această variantă alternativă, care este temporară pentru 2026, în 2027 va fi obligatorie reducerea numărului de posturi”, a mai spus ministrul Dezvoltării.
Cseke Attila a explicat că acestea sunt cele două posibilităţi dintre care pot să aleagă unităţile administrativ-teritoriale, cu menţiunea că reducerea numărului de posturi la o serie de unităţi administrativ-teritoriale nu va genera reducerea numărului de posturi ocupate, „pentru că acolo unde primarii, presedinţii Consiliilor judeţene, au gestionat mai responsabil structura de personal, vom avea sute de UAT-uri unde reducerea de 30% din numărul de posturi nu va genera reducerea de posturi ocupate deloc. Se vor desfinţa doar posturi vacante, pentru că acolo s-a gestionat responsabil şi organigrama nu este plină, nu sunt ocupate toate posturile. La cealaltă parte, unde organigrama este complet ocupată sau aproape ocupată, sigur, reducerea de 30% care generează pe întregul sistemul administraţiei locale o reducere de 10% posturi ocupate, va determina reducerea de posturi ocupate la UAT-urile respective”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Codul fiscal 2026: Cum se aplică modificările Codului de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată începând cu 1 ianuarie. Precizările ANAF
Cum se aplică modificările Codului de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată începând cu 1 ianuarie 2026 Începând cu data de 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare cele mai recente modificări la Codul de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată, care prevăd astfel reformarea sistemului de eșalonări prin reducerea tratamentelor fiscale preferențiale […]
Debite estimate sub mediile multianuale pe râurile din România în ianuarie 2026: Prognoză hidrologică
Debite estimate sub mediile multianuale pe râurile din România în ianuarie 2026 În luna ianuarie 2026, debitele râurilor din România se vor situa, în general, la 30–50% din mediile multianuale lunare, a transmis, marți, 13 ianuarie 2026, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Valori mai ridicate (50–80%) sunt prognozate pe râurile din bazinele […]
Bagajul de cabină, gratuit la cursele low-cost: UE pregătește noi reguli pentru companiile aeriene
Bagajul de cabină, gratuit la cursele low-cost: UE pregătește noi reguli pentru companiile aeriene Privilegiile pasagerilor care călătoresc cu avionul se află în centrul dezbaterilor la nivelul Uniunii Europene, pe fondul unor propuneri care pot modifica semnificativ regulile actuale. De la posibila includere gratuită a bagajului de cabină la zborurile low-cost până la menținerea sau […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Dezvoltării, detalii-șoc despre reforma administrației locale: Reducerea posturilor, obligatorie din 2027
Ministrul Dezvoltării, detalii-șoc despre reforma administrației locale: Reducerea posturilor, obligatorie din 2027 Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, miercuri, 14...
Codul fiscal 2026: Cum se aplică modificările Codului de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată începând cu 1 ianuarie. Precizările ANAF
Cum se aplică modificările Codului de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată începând cu 1 ianuarie 2026 Începând cu...
Știrea Zilei
INCENDIUL de la UM Cugir, din august 2025: Cercetări ”in rem” în cazul incidentului din una din halele unde era depozitată muniție. Nicio persoană nu este urmărită penal
INCENDIUL de la UM Cugir, din august 2025: Cercetări ”in rem” în cazul incidentului din una din halele unde era...
VIDEO | Bogdan Cristian Popoviciu, al doilea doctor în mine, petrol și gaze din cadrul Cupru Min Abrud: „Vreau să cred că acest titlu științific va fi un imbold pentru colegii mai tineri”
Bogdan Cristian Popoviciu, al doilea doctor în mine, petrol și gaze din cadrul Cupru Min Abrud: „Vreau să cred că...
Curier Județean
FOTO | Beneficiarii de ajutor social și deținuții din Aiud, intervenție pentru curățarea trotuarelor din jurul școlilor, grădinițelor și altor zone din oraș
Beneficiarii de ajutor social și deținuții din Aiud, intervenție pentru curățarea trotuarelor din jurul școlilor, grădinițelor și altor zone din...
ASTĂZI | COD GALBEN de burniță și ploi în județul Alba. Localitățile vizate
ASTĂZI | COD GALBEN de burniță și ploi în județul Alba. Localitățile vizate Meteorologii ANM au emis un cod galben...
Politică Administrație
16 februarie 2026 | Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea”
Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea” În data de 16...
Comunicat de presă | PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să le ia din bugetele de investiții
PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să...
Opinii Comentarii
14 ianuarie 2026: Anul Nou, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian
14 ianuarie: Anul Nou 2026, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian Astăzi...
14 ianuarie: Anul Nou pe stil vechi 2026. Cum sărbătoresc Revelionul ortodocșii de rit vechi
14 ianuarie: Anul Nou pe stil vechi 2026. Cum sărbătoresc Revelionul ortodocșii de rit vechi O mulțime de tradiții și...