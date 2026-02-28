Ministrul Apărării: Anul ăsta este pentru prima oară când vom avea tineri care vin în Armată
Ministrul Apărării: Anul ăsta este pentru prima oară când vom avea tineri care vin în Armată
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că 2026 este primul an, după desfiinţarea stagiului militar obligatoriu, în care tinerii se pot înrola în Armată exclusiv pe bază de voluntariat, nu prin obligativitate.
Potrivit acestuia, pentru armata voluntară ar putea fi disponibile între 1.000 şi 3.000 de locuri, în funcţie de fondurile care vor fi alocate de Ministerul Finanţelor.
Radu Miruţă a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cum intenţionează să atragă tineri în Armată.
,,Ne uităm pe o ţeavă aşa şi vedem că nu mai curge nimic pe ea, pentru că de la capătul celălalt al ţevii, din 2007, n-a mai intrat nimic. Deci noi acum am avut o perioadă în care s-a parcurs, cine intrase pe ţeavă, au trecut ani de zile, a traversat ţeava şi acum ne uităm, mai vine ceva? Nu mai vine, pentru că dincolo n-a mai curs nimic. Este o lege care a intrat în vigoare în acest an, cu armată voluntară. Cred că a fost o idee foarte bună şi felicitări cui s-a gândit la ea. Sunt doritori. Anul ăsta este pentru prima oară când vom avea din nou o armată, tineri care vin în armată, dar nu forţaţi, ci voluntar”, a afirmat Radu Miruţă.
El a precizat că tinerii între 18 şi 35 de ani care doresc să facă armata voluntar vor avea parte de o pregătre militară timp de patru luni.
,,Avem un program de patru luni care e semnificativ mai mult decât deloc, pentru care oamenii tineri între 18 şi 35 de ani au o pregătire intensivă, stau în unitatea militară, mănâncă în unitatea militară, fac pregătire în unitate militară şi la final primesc… E suma 27.000 de lei brut, probabil pe la 15.000 de lei net. Pentru cele patru luni de cazarmă, de pregătire militară. După aceea ai opţiunea să rămâi în sistem. Avem grad mare de neocupare. Deci dacă vrei să rămâi în sistem, în funcţie de studii, rămâi soldat gradat, poţi să intri la o pregătire de maiştri” , a mai transmis ministrul Apărării,
Radu Miruţă a subliniat că armata s-a modernizat mult în ultimii ani.
,,Eu cred că pentru unii este atractiv, pentru că este un serviciu sigur. Este o armată care s-a modernizat mult faţă de ce îmi povesteşte mie tatăl meu pe vremea când făceau ei armata. Pentru unii este şi o pasiune de a purta haina militară. Eu cred că asta e frumuseţea democraţiei, să găsim instrumente care să-i convingă pe unii că pentru ei este avantajos să rămâi acolo. Nu ştiu cât de multă lume o să vrea să se încadreze. Din discuţiile pe care eu le am, cred că o să fie concurenţă. Încercăm să scoatem anul acesta între 1.000 şi 3.000 de astfel de poziţii pentru armata voluntară, în funcţie de câţi bani o să primesc şi de la Ministerul de Finanţe şi ne adaptăm în funcţie de…. E cererea suficient de mare sau nu e, e suma asta suficient atractivă sau nu e. E pentru prima oră după 19 ani când reluăm o astfel de activitate”, a mai declarat Radu Miruţă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Șofer depistat conducând cu viteza de 207 km/h pe o autostradă din România: S-a ales cu o amendă și a rămas fără permis pentru 120 de zile
Șofer depistat conducând cu viteza de 207 km/h pe o autostradă din România: S-a ales cu o amendă și a rămas fără permis pentru 120 de zile Un bărbat de 40 de ani, din județul Neamț, a fost prins de polițiști circulând cu 207 km/h pe Autostrada A7, pe un sector unde limita legală este […]
Economistul Radu Georgescu: Scăderea soldului la credite arată că se dau mai puține credite decât ratele plătite într-o lună la bancă. Este prima dată când se întâmplă acest lucru din 2012
Economistul Radu Georgescu: Scăderea soldului la credite arată că se dau mai puține credite decât ratele plătite într-o lună la bancă. Este prima dată când se întâmplă acest lucru din 2012 Economistul Radu Georgescu susține că datele economice reale contrazic discursul oficial privind evoluția pozitivă a economiei României. Acesta atrage atenția asupra unor scăderi semnificative […]
Agresorii sexuali nu vor mai putea lucra în școli, spitale sau centre de îngrijire. Legea a fost adoptată de Parlament
Agresorii sexuali nu vor mai putea lucra în școli, spitale sau centre de îngrijire. Legea a fost adoptată de Parlament Agresorii sexuali condamnați vor avea interdicție de a lucra în școli, spitale sau centre de îngrijire, după ce Parlamentul a adoptat proiectul de lege inițiat de senatorul USR Ștefan Pălărie. Legea urmează să fie promulgată […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Apărării: Anul ăsta este pentru prima oară când vom avea tineri care vin în Armată
Ministrul Apărării: Anul ăsta este pentru prima oară când vom avea tineri care vin în Armată Ministrul Apărării, Radu Miruţă,...
FOTO | Șofer depistat conducând cu viteza de 207 km/h pe o autostradă din România: S-a ales cu o amendă și a rămas fără permis pentru 120 de zile
Șofer depistat conducând cu viteza de 207 km/h pe o autostradă din România: S-a ales cu o amendă și a...
Știrea Zilei
VIDEO | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de coroane și jerbe
Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de...
FOTO | Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni
Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni La împlinirea a 241 de ani de la...
Curier Județean
ASTĂZI | ISU Alba, la Carolina Mall: Prim ajutor, tehnică de intervenție și sfaturi pentru situații de urgență, printre activități
ISU Alba, la Carolina Mall: Prim ajutor, tehnică de intervenție și sfaturi pentru situații de urgență, printre activități Reprezentanții ISU...
FOTO | Avertizare pentru șoferii care circulă pe Transalpina. Căderi de pietre pe sectorul Curpăt-Sebeș: Riscuri sporite în special pe sectorul de drum situat în județul Alba
Avertizare pentru șoferii care circulă pe Transalpina. Căderi de pietre în zona municipiului Sebeș: Riscuri sporite în special pe sectorul...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
Înfrângerea răscoalei și execuția din 28 februarie: Crișan s-a spânzurat iar Horea și Cloșca au fost uciși prin lovituri sângeroase
Înfrângerea răscoalei și execuția din 28 februarie 1785 – răstignirea lui Horea și Cloșca pe roată Crișan s-a spânzurat în...
28 februarie: Ziua Protecţiei Civile din România. Cum a luat naștere Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
28 februarie: Ziua Protecţiei Civile din România. Cum a luat naștere Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Ziua Protecţiei Civile...