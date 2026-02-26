Ministrul Agriculturii, despre supermarketurile care folosesc practici neloiale: „Producătorii români trebuie să aibă pe magazinul de retail brand, la preţul corect”
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri că producătorii români trebuie să își regăsească produsele în supermarketuri sub propriul brand, la un preț corect și echitabil.
Oficialul a atras atenția asupra unor practici pe care le consideră neloiale, dând exemplul laptelui vândut sub marca producătorului cu 9 lei, în timp ce produsul comercializat sub marcă proprie a supermarketului ajunge la raft la doar 4,9 lei.
„Modificarea Directivei 733 a fost solicitată încă din anul 2025, în Consiliul Agri-Fish, de către omologul meu francez. În momentul de faţă, Comisarul European a pus în discuţie modificarea Directivei 733 privind practicile comerciale neloiale. La nivelul Consiliului de Miniștri am venit cu 4 puncte foarte importante. Pe de o parte, cred că nu este normal ca adaosul comercial practicat de marcă proprie, faţă de brandul românesc să fie diferit. Eu am solicitat în intervenţie ca adausul comercial pe aceeaşi categorie de produs să fie unitar, pentru toate aceste produse, că este marcă proprie, că este brand naţional”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la Digi24.
El a precizat că a solicitat inclusiv, pentru a nu se mai crea practică comercială neloială, interzicerea refacturării remizelor şi riscurilor.
Ministrul Agriculturii: O practică neloială către producătorii români şi către fermierii români
„Ce înseamnă acest lucru? În momentul de faţă este o practică neloială către producătorii români şi către fermierii români, prin care anumite magazine refacturează 25% din valoarea produselor livrate de către procesatorii români”, a subliniat ministrul.
Ministrul Agriculturii a dat asigurări că nu sunt afectaţi nici fermierii, nici producătorii români.
„Producătorii români trebuie să aibă pe magazinul de retail brand, la preţul corect. Nu marca proprie să aibă un preţ, la litru de lapte marcă proprie să fie 4,90 lei, iar brandul românesc, acelaşi producător, să aibă litrul de lapte cu 9 lei. Asta înseamnă o diferenţă foarte mare de preţ între marcă apropie şi brandul românesc. De aceea cred că trebuie să aliniem acest adaos comercial practicat pe aceeaşi categorie de produs, iar eu vă spun că prin această aliniere nu mai există practică neloială între brandul românesc şi marca apropie, iar producătorii vor vinde la un preţ corect, iar aceste produse vor fi pe rafturile magazinului de retail din România”, a menţionat Florin Barbu.
Potrivit ministrului Agriculturii, adaosul comercial practicat pe brandul românesc este unul foarte mare, iar dacă adaosul comercial ar fi unitar, aşa cum se practică şi pe marcă apropie, brandul românesc ar avea acelaşi preţ ca marca proprie.
