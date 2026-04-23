Miniștrii PSD au demisionat din Guvernul Bolojan: „Premierul nu mai poate revendica o majoritate parlamentară și, implicit, nici legitimitatea de a conduce Guvernul”

Miniștrii PSD au demisionat joi, 23 aprilie 2026, din Guvernul Bolojan, după ce social-democrații au votat luni seara retragerea sprijinului politic pentru premier. Anterior, Bolojan a anunțat că funcționarea ministerelor va fi asigurată de cei care rămân în coaliție.

„Demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan”, arată PSD, explicând că această decizie are consecințe directe asupra statutului actualului Executiv.

PSD contestă legitimitatea premierului

Social-democrații susțin că, odată cu retragerea sprijinului politic, premierul nu mai poate revendica o majoritate parlamentară și, implicit, nici legitimitatea de a conduce Guvernul.

„Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică, în fața românilor, de a exercita funcția de conducere a Guvernului României, mai ales că a fost desemnat din partea partidului clasat pe locul trei în alegeri”, se arată în comunicat.

PSD invocă inclusiv principii constituționale pentru a-și susține poziția, afirmând că „potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice”.

În același timp, formațiunea califică drept periculoasă menținerea actualului cabinet în funcție în lipsa unei majorități parlamentare.

„Menținerea în fruntea unui guvern nefuncțional, lipsit de o majoritate parlamentară, constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicații negative asupra economiei naționale”, mai arată PSD.

„Nu abandonăm guvernarea, inițiem schimbarea”

În comunicat, social-democrații resping ideea că retragerea miniștrilor ar echivala cu o ieșire definitivă din responsabilitatea guvernării, prezentând gestul ca pe o mișcare strategică pentru resetarea executivului.

„Retragerea miniștrilor PSD nu reprezintă o abandonare a guvernării, ci un act prin care este inițiată schimbarea cerută de o largă majoritate a cetățenilor români”, susține partidul.

PSD justifică această decizie prin evoluțiile economice negative, pe care le invocă drept argument central pentru schimbarea direcției politice.

„Recesiunea, inflația, prăbușirea consumului și a producției impun o astfel de schimbare! Ar fi fost iresponsabil să continuăm pe aceeași cale care s-a dovedit greșită, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm!”, se mai arată în document.

PSD lasă deschisă revenirea la guvernare

Deși a ieșit din Executiv, PSD transmite că este dispus să participe la formarea unei noi majorități și a unui nou guvern, dar în alte condiții politice.

„PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier care să fie receptiv la problemele cetățenilor și care să aibă capacitatea de a colabora cu partidele care îi asigură majoritatea parlamentară”, precizează comunicatul.

Astfel, obiectivul partidului nu este ieșirea definitivă din zona guvernării, ci schimbarea premierului și reconfigurarea raportului de forțe în Executiv.

Sprijin parlamentar pentru proiectele strategice

În același timp, PSD încearcă să transmită un mesaj de stabilitate pe plan extern și economic, anunțând că va susține în continuare proiectele majore ale statului.

„Până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare pentru aderarea României la OCDE sau pentru derularea proiectelor din PNRR sau prin instrumentul SAFE”, arată social-democrații.

Miniștrii PSD rămân formal în funcție până la decretele prezidențiale

Comunicatul clarifică și situația miniștrilor demisionari, care vor continua să își exercite atribuțiile până la finalizarea procedurilor legale.

„Miniștrii demisionari ai PSD își vor îndeplini atribuțiile guvernamentale, până la finalizarea procedurilor legale, care se încheie prin publicarea în Monitorul Oficial a decretului prezidențial privind vacantarea funcțiilor”, precizează partidul.

În același timp, aceștia nu vor mai participa la ședințele de guvern, atribuțiile fiind delegate către reprezentanți ai celorlalte partide din coaliție.

„În această perioadă, miniștrii PSD nu vor mai participa la ședințele de guvern, dar își vor delega reprezentarea către secretarii de stat desemnați de celelalte partide din Coaliția de guvernare”, mai arată PSD.

Context

Ieșirea PSD de la guvernare a lăsat Executivul condus de Ilie Bolojan într-o formulă minoritară, sprijinit de PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale, fără o majoritate stabilă în Parlament. În aceste condiții, orice decizie a Guvernului poate fi contestată sau blocată legislativ, iar presiunea pentru o schimbare de formulă politică crește de la o zi la alta.

Președintele Nicușor Dan a încercat să medieze conflictul prin consultări la Cotroceni și apeluri la dezescaladare, insistând asupra menținerii unei direcții pro-europene și a evitării oricărei colaborări cu AUR. În paralel, PSD analizează opțiuni precum sesizarea Curții Constituționale privind interimatele sau depunerea unei moțiuni de cenzură.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI