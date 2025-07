Ministerul Mediului vrea garduri electrice lângă pădurile unde urșii coboară în localități. Camere pe Transfăgărășan și amenzi mai mari. Puii ursoaicei ucise, de negăsit

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat recent la Interviurile Digi24.ro că ia in calcul implementarea unui program național prin care să fie montate garduri electrice lângă pădurile unde urșii coboară în localități. Întrebată despre situația urșilor de pe Transfăgărășan, aceasta a spus că e nevoie de amenzi mai mari și a precizat că cei doi pui au ursoaicei împușcate nu au fost găsiți.

„Sunt discuții destul de avansate pentru a debloca o sumă pentru această măsură, da, este nevoie de garduri electrice. Au arătat că funcționează. Experții ne zic peste tot unde au fost implementate că funcționează, deci trebuie să fie implementate și trebuie să găsim în acest an. Într-adevăr, bugetul este limitat, dar trebuie să găsim o variantă pentru a aloca resurse. Suntem încă în discuții. O să vedem la pachetul al 2-lea”, a declarat Diana Buzoianu.

Întrebată dacă se impune dislocarea unui număr mai mare de polițiști sau jandarmi în zonele turistice, pentru a împiedica hrănirea urșilor și, implicit pentru a da amenzi, ministra mediului a transmis: „N-o să funcționeze. Acolo nu pot să existe echipe care să meargă 24 din 24 și să acopere toți acei zeci de kilometri. Noi trebuie să digitalizăm, trebuie să punem camere și trebuie să fie date amenzi pentru absolut toată lumea”.

„Cotele de vânătoare pentru acest an nu au fost atinse”

„Astăzi, cotele de vânătoare care au fost date pentru anul acesta nu au fost încă atinse. (…) Noi trebuie să găsim o măsură de mijloc, pentru că România are nevoie, dar și de biodiversitate, dar România are nevoie, de exemplu, să nu fie țara care are cei mai mulți urși din toată Europa”, a mai explicat ministra. Întrebată dacă este luată în calcul inclusiv creșterea cotelor de vânătoare, aceasta a declarat: „Sunt luate în calcul toate măsurile, dar vreau să le iau alături de experți”.

Cei doi pui de urs de pe Transfăgărășan nu au fost găsiți

De asemenea, în privința celor doi pui ai ursoaicei împușcate pe Transfăgărășan, Diana Buzoianu a declarat că aceștia nu au fost găsiți: „Au fost echipe care au patrulat zonă, au pus și mâncare acolo, au pus inclusiv camere. În acest moment nu au fost găsiți ceilalți doi pui. Puiul care a fost găsit într-adevăr a fost dus la Zărnești”.

Întrebată de ce autoritățile nu reușesc să îi găsească, ministra a transmis că „sunt animale sălbatice”.

