Ministerul Finanțelor, anunț important privind Declaraţia Unică D212: Poate fi precompletată automat în Spaţiul Privat Virtual

Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, 26 martie 2026, introducerea funcției de precompletare automată a Declarației Unice (D212) în Spațiul Privat Virtual (SPV), măsură menită să simplifice considerabil procesul de declarare pentru persoanele fizice.

Decizia a fost luată, potrivit unui comunicat de presă transmis joi, în colaborare cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

,,Noua aplicaţie permite importul automat al datelor fiscale existente în sistemele ANAF direct în formularul electronic. Veniturile raportate prin declaraţii informative precum D205, sunt afişate automat, contribuabilul având posibilitatea de a le verifica, modifica sau completa înainte de depunere”, a trată Ministerul Finanţelor, potrivit News.ro.

Instituţia precizează că precompletarea se adreseazã tuturor persoanelor fizice care au obligaţia depunerii Declaraţiei Unice, inclusiv celor care obţin venituri din:

activitãţi independente, drepturi de proprietate intelectualã, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii sau activitãţi agricole sau surse din strãinãtate.

De asemenea, funcţionalitatea este utilã pentru persoanele care datoreazã contribuţii sociale (CAS, CASS) sau opteazã pentru plata acestora.

Ministerul susţine că implementarea acestui sistem aduce multiple avantaje:

reducerea semnificativã a timpului de completare;

diminuarea erorilor de introducere a datelor;

transparenţã asupra sursei informaţiilor;

posibilitatea verificãrii şi corectãrii fiecãrei valori.

,,Precompletarea este un instrument de asistenţã şi nu înlocuieşte responsabilitatea contribuabilului. Datele afişate reflectã informaţiile raportate de terţi şi pot fi incomplete sau eronate”, avertizează Ministerul Finanţelor.

Instituţia menţionează că, înainte de depunere, contribuabilii trebuie sã verifice toate informaţiile precompletate, să completeze manual veniturile care nu apar în sistem (de exemplu, venituri din strãinãtate sau activitãţi independente) şi compare datele cu documentele justificative (contracte, extrase bancare, evidenţe contabile).

De asemenea, avertizează ministerul, precompletarea se poate realiza o singurã datã la deschiderea formularului.

,,Dacã a fost deja depusã o declaraţie, sistemul va propune automat o declaraţie rectificativã. Veniturile cu reţinere la sursã pot necesita corecţii prin intermediul plãtitorilor de venit”, arată Ministerul Finanţelor.

Pentru anul fiscal 2025, termenul limitã pentru depunerea Declaraţiei Unice D212 este 25 mai 2026 inclusiv. Contribuabilii pot beneficia de o bonificaţie de pânã la 3% pentru depunerea şi plata obligaţiilor pânã la 15 aprilie 2026 inclusiv.

