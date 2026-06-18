Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), eliminată în optimi la turneul WTA 125 de la Brescia

Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a părăsit turneul WTA 125 de la Brescia (Italia) în faza optimilor de finală.

Joi, 18 iunie 2026, Miriam Bulgaru (27 de ani, 258 WTA) a fost învinsă de Ane Mintegi Del Olmo (Spania, 22 de ani, 280 WTA).

Jucătoarea iberică s-a impus cu 6-4, 6-2 pe zgura de la Brescia, într-un duel care a durat o oră și 31 de minute.

Turneul de la Brescia pune la bătaie premii totale de 100.000 de euro.

În runda inaugurală a turneului din Italia, Miriam Bulgaru a pus capăt unei serii de 11 înfrângeri consecutive, impunându‑se după o oră și 37 de minute în primul ei duel direct cu Danka Kovinic (Muntenegru, 31 de ani, 1154 WTA).

foto: arhivă

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