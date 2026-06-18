Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), eliminată în optimi la turneul WTA 125 de la Brescia
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), eliminată în optimi la turneul WTA 125 de la Brescia
Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a părăsit turneul WTA 125 de la Brescia (Italia) în faza optimilor de finală.
Joi, 18 iunie 2026, Miriam Bulgaru (27 de ani, 258 WTA) a fost învinsă de Ane Mintegi Del Olmo (Spania, 22 de ani, 280 WTA).
Jucătoarea iberică s-a impus cu 6-4, 6-2 pe zgura de la Brescia, într-un duel care a durat o oră și 31 de minute.
Turneul de la Brescia pune la bătaie premii totale de 100.000 de euro.
În runda inaugurală a turneului din Italia, Miriam Bulgaru a pus capăt unei serii de 11 înfrângeri consecutive, impunându‑se după o oră și 37 de minute în primul ei duel direct cu Danka Kovinic (Muntenegru, 31 de ani, 1154 WTA).
foto: arhivă
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