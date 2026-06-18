Investiție majoră la UAB: Echipamente high-tech pentru viitorii ingineri ai specializării Măsurători Terestre și Cadastru
Investiție majoră la UAB: Echipamente high-tech pentru viitorii ingineri ai specializării Măsurători Terestre și Cadastru
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunță modernizarea și extinderea infrastructurii tehnice aferente specializării Măsurători Terestre și Cadastru, prin achizițiile realizate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia”.
Investițiile au vizat dotarea cu echipamente de ultimă generație, aliniate standardelor internaționale, oferind studenților acces la tehnologii utilizate în industrie și cercetare, precum scannere laser 3D, drone cu senzori fotogrammetrici și LiDAR, sisteme GNSS/GPS și stații totale pentru măsurători de înaltă precizie. Acestea sunt completate de software specializat în procesarea datelor geospațiale, GIS, BIM și nori de puncte, sprijinind dezvoltarea competențelor în geodezie, topografie și cadastru, precum și în domenii de avangardă ca Digital Twin, Smart City și managementul sustenabil al mediului construit.
„Investițiile realizate în cadrul proiectului reflectă angajamentul universității de a oferi un mediu educațional competitiv, conectat la cerințele actuale ale pieței muncii și la evoluțiile tehnologice din domeniu. În acest fel, absolvenții noștri vor fi pregătiți să utilizeze echipamente și metode de lucru moderne, direct aplicabile în practică”, a declarat doamna conf. univ. dr. ing. Andreea BEGOV-UNGUR, directorul Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului, departament care gestionează această specializare.
Prin aceste investiții realizate în cadrul proiectului, specializarea Măsurători Terestre și Cadastru din cadrul UAB își consolidează poziția ca pol regional de excelență în formarea specialiștilor în domeniul măsurătorilor terestre, cadastrului și tehnologiilor geospațiale, contribuind activ la dezvoltarea sustenabilă și digitalizarea sectorului construcțiilor și al managementului teritorial.
foto: arhivă
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