19 iunie 2026 | Astoria Pool Park își redeschide porțile vineri: Intrare gratuită pentru elevi și studenți

Astoria Pool Park își redeschide porțile vineri: Intrare gratuită pentru elevi și studenți

Vara începe oficial la Astoria Pool Park! Vineri, 19 iunie 2026, complexul de agrement își redeschide porțile pentru un nou sezon plin de momente memorabile. Al nouălea sezon se va desfășura sub motto-ul „Vara e un carnaval” și aduce noutăți și surprize. Pe lângă evenimentele publice și private ce vor avea loc, gazdele au pregătit decoruri și amenajări noi, dar și un spațiu deosebit destinate organizării focurilor de tabără și serile tematice.

Pentru a marca debutul sezonului estival și coincidența cu ultima zi de școală, Astoria Pool Park pregătește o ofertă specială: intrare gratuită pentru elevi și studenți în data de 19 iunie 2026. În plus, organizatorii au pregătit și o tombolă cu premii surpriză. Intrarea gratuită este acordată exclusiv în data de 19.06.2026 elevilor și studenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 24 de ani, pe baza carnetului de elev sau student vizat pentru anul în curs. Evenimentele continuă cu Latino Pool Party, organizat sâmbătă, 20 iunie, de către Moving Arts Company.

Astoria Pool Park se adresează atât familiilor cu copii, cât și celor care caută o alternativă modernă pentru petrecerea timpului liber în sezonul cald. Complexul dispune de o piscină cu apă încălzită, cu o suprafață de 336 mp și corespunde celor mai noi dotări din domeniu. De la arhitectura piscinei până la sistemele de filtrare folosite, toate au fost gândite pentru a oferi clienților un spațiu de relaxare sigur și atractiv. În plus, oaspeții se pot bucura de un jacuzzi exterior și paturi de hidromasaj. Una dintre principalele atracții ale complexului este reprezentată de cele două tobogane acvatice spectaculoase: un tobogan de viteză cu o lungime de 20 de metri și un al doilea tobogan care șerpuiește pe o distanță de 60 de metri. Astoria Pool Park oferă un „Water Bar”, unde vizitatorii pot servi băuturi răcoritoare, cocktailuri și gustări direct din piscină, într-o atmosferă specifică marilor resorturi de vacanță. În completarea zonelor acvatice, complexul pune la dispoziție spații verzi generoase destinate activităților în aer liber.

Cei pasionați de mișcare vor avea acces la terenuri de badminton, volei pe plajă și minifotbal, iar pe parcursul sezonului vor fi organizate numeroase evenimente dedicate clienților Astoria Pool Park, de la petreceri tematice și concursuri sportive până la concerte și alte activități recreative.

Pentru vizitatorii care doresc să servească masa într-un ambient liniștit și elegant, terasa complexului va oferi un meniu à la carte, în atmosfera cu care oaspeții Hotelului Astoria sunt deja familiarizați. Confortul este completat de o parcare generoasă cu peste 150 de locuri disponibile. Accesul în incinta complexului este condiționat de respectarea regulamentului de ordine interioară.

Hotelul Astoria, inaugurat în anul 2008, reprezintă prima investiție hotelieră a Florea Grup și dispune de 30 de camere clasificate la trei stele, precum și de facilități pentru organizarea evenimentelor cu peste 350 de participanți.

Astoria Pool Park vă așteaptă să sărbătorim împreună începutul verii 2026, se arată într-un comunicat de presă.

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