Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și important lider PNL, audiat la DNA într-un dosar de corupție: Susține că nu știe ce acuzații i se aduc

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost audiat joi, 18 iunie 2026 la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în cadrul unui dosar de corupție în care procurorii investighează presupuse fapte legate de activitatea sa din perioada în care conducea Primăria Sectorului 6.

La sosirea la sediul DNA, Ciucu a declarat că nu cunoaște motivele exacte pentru care a fost citat și nici calitatea procesuală pe care o are în dosar.

„Nu știu, habar n-am”, a spus edilul, întrebat de activistul Marian Ceaușescu în ce calitate a fost chemat la DNA. Întrebat dacă are calitatea de inculpat, Ciucu a răspuns: „Nu, nu cred”.

Potrivit unor surse judiciare, procurorii DNA i-ar fi adus la cunoștință că este suspect într-un dosar care vizează o posibilă infracțiune de luare de mită. Anchetatorii verifică suspiciuni conform cărora edilul ar fi primit foloase necuvenite în schimbul eliberării unei autorizații în perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 6.

Ulterior, informații apărute în spațiul public au indicat că dosarul care îl privește pe Ciprian Ciucu ar fi desprins dintr-o anchetă mai amplă a DNA privind activitatea unor operatori din domeniul jocurilor de noroc din Sectorul 6. Conform informațiilor citate de Mediafax, unul dintre personajele vizate în dosarul inițial este suspectat că ar fi finanțat campania electorală a lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Generală a Capitalei din 2025, în schimbul obținerii unor autorizații.

Până la acest moment, DNA nu a anunțat oficial acuzațiile formulate împotriva primarului Capitalei, iar Ciprian Ciucu nu a făcut declarații suplimentare după audiere. Potrivit principiului prezumției de nevinovăție, orice persoană cercetată într-un dosar penal este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Dosarul are și implicații politice importante, având în vedere poziția lui Ciprian Ciucu în cadrul Partidului Național Liberal. În aceeași zi, europarlamentarul Gheorghe Falcă a declarat la Antena 3 CNN că planul de reorganizare a conducerii PNL fusese stabilit încă de luni, înainte ca votul privind Guvernul Veștea să fie amânat după congresul partidului.

Conform planului de reorganizare discutat în interiorul formațiunii, PNL ar urma să aibă un singur prim-vicepreședinte, funcție pentru care Ciprian Ciucu era luat în calcul.

foto: arhivă

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