FOTO | Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii acestei zone l-au așteptat”

Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii acestei zone l-au așteptat”

Lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia au fost recepționate. Anunțul a fost făcut de edilul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, printr-o postare pe o rețea de socializare.

Primarul a scris că mulți dintre locuitorii acestei zone au așteptat și solicitat proiectul. Finanțarea a fost făcută integral din bugetul local al Municipiului Alba Iulia.

Valoarea totală a investiției este de 865.102 lei.

Mesajul integral publicat de primarul din Alba Iulia este:

Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Municipiul Alba Iulia, un proiect pe care mulți dintre locuitorii acestei zone l-au așteptat și l-au solicitat de-a lungul timpului.

Prin această investiție, finanțată integral din bugetul local al Municipiului Alba Iulia, am reușit să îmbunătățim condițiile de circulație și să oferim un plus de confort și siguranță pentru toți cei care locuiesc sau tranzitează această zonă. Valoarea totală a investiției este de 865.102 lei, fonduri care au fost direcționate către această lucrare necesară și utilă pentru locuitorii din zonă.

Este încă un exemplu concret al modului în care investim responsabil resursele municipiului, având ca obiectiv creșterea calității vieții și confortul albaiulienilor.

Infrastructura locală reprezintă una dintre principalele preocupări ale comunității, iar fiecare stradă modernizată înseamnă condiții mai bune pentru locuitori, acces mai facil și un oraș mai bine pregătit pentru viitor. Vom continua să investim în proiecte care răspund nevoilor reale ale albaiulienilor și să dezvoltăm cartierele municipiului în mod echilibrat, astfel încât fiecare zonă să beneficieze de atenția și de investițiile administrației locale.

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