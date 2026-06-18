FOTO | Premieră culturală la Alba Iulia: Editura „Palatul Principilor Transilvaniei” participă la Târgul de c’Arte „Alba Transilvana” 2026 cu o replică funcțională a presei Gutenberg

Premieră culturală la Alba Iulia: Editura „Palatul Principilor Transilvaniei” participă la Târgul de c’Arte „Alba Transilvana” 2026 cu o replică funcțională a presei Gutenberg

Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei anunță participarea, în premieră, a Editurii Palatul Principilor Transilvaniei la cea de-a XVII-a ediție a Târgului de c’Arte „Alba Transilvana”, care are loc în perioada 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia.

Pe lângă publicațiile proprii, standul editurii va găzdui o premieră absolută: o replică funcțională a tiparului Gutenberg, achiziționată recent din Slovenia. Mecanismul este realizat exclusiv manual, respectând întru totul tehnicile de epocă. Pentru un plus de autenticitate, meșterul a folosit lemn provenit din bârnele recuperate la restaurarea unei biserici vechi de peste 150 de ani din regiune.

O experiență interactivă pentru public

Vizitatorii care vor trece pragul standului nu doar că vor putea admira mecanismul complex, dar vor avea ocazia să îl și opereze. Folosind hârtie obținută manual, aceștia își vor putea imprima propria amintire istorică: imaginea Palatului Principilor.

Alba Iulia, un pilon istoric al culturii scrise

Prezența editurii și a tiparului istoric la acest târg onorează o tradiție locală multiseculară. Din patrimoniul Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei face parte prima traducere completă în limba română a Noului Testament, tipărită chiar la Alba Iulia în anul 1648. Finanțată de principele Gheorghe Rákóczi I pentru a asigura accesul credincioșilor la Scripturi în propria limbă, această lucrare reprezintă un moment de cotitură în formarea limbii și culturii române scrise.

Această moștenire culturală își are rădăcinile în inovația lui Johannes Gensfleisch (Gutenberg), bijutierul din Mainz care a inventat tiparul cu litere mobile, tipărind în masă celebra „Biblie cu 42 de rânduri” începând din februarie 1455.

Inovațiile sale au revoluționat omenirea, facilitând răspândirea democratică a cunoașterii.

De altfel, în perioada Principatului Transilvaniei, la Alba Iulia au funcționat nu mai puțin de cinci tipografii și ateliere de prestigiu:

• Raphael Hoffhalter (1567-1569) – invitat de principele Ioan Sigismund Zápolya.

• Diacul Lorinț (1577-1580) – protejat de un privilegiu princiar de 30 de ani din partea lui Ștefan Báthory.

• Atelierul meșterului Dobre (1639-1642) – activ în timpul principelui Gheorghe Rákóczi I.

• Tipografia Princiară (1623-1658).

• Tipografia Mitropoliei Ortodoxe (1683-1689, 1699-1702).

Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei invită publicul larg, pasionații de istorie și pe cei curioși din fire, să descopere farmecul începuturilor tiparului și să ia parte la o experiență culturală unică pe parcursul celor trei zile de festival literar.

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