Ministerul Educației: 98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleași școli în urma creșterii normei didactice
Aproximativ 98,6% dintre profesorii titulari rămân în aceleaşi unităţi şcolare, în urma creşterii normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, a anunțat, vineri, 22 august 2025, Ministerul Educaţiei.
„Creşterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, stabilită prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, a generat redefinirea normelor didactice pentru noul an şcolar (2025 – 2026).
Pe baza informaţiilor furnizate de inspectoratele şcolare la finalul perioadei de constituire a normelor la nivelul unităţilor de învăţământ, în cazul profesorilor titulari, aproximativ 98,6% au rămas în aceleaşi unităţi şcolare, iar ceilalţi aproximativ 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare”, precizează Ministerul Educației într-un comunicat, potrivit Agerpres.
„O creştere a normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor o mai mare interacţiune cu profesori titulari. Acest lucru trebuie dublat însă de o reducere a încărcării birocratic-administrative din timpul general de lucru, demers pe care ministerul îl are în analiză.
De asemenea, prin reglementările ministerului pentru implementarea legii fiscal-bugetare (L141/2025) s-a avut în vedere posibilitatea de a evita fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în trei sau mai multe unităţi şcolare.
Săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori şi ulterior numărul de ore disponibile pentru plata cu ora. Ministerul Educaţiei şi Cercetării va informa public şi în privinţa acestor demersuri”, se mai arată în comunicatul Ministerului Educației.
