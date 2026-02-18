Mihai Zgâia, fost director general al Regiei Autonome a Gazelor Naturale, a trecut la cele veșnice
Mihai Zgâia, fost director general al Regiei Autonome a Gazelor Naturale, a trecut la cele veșnice
A trecut la cele veșnice Mihai Zgâia, fost director general al Regiei Autonome a Gazelor Naturale.
„Plecarea sa lasă un gol adânc în județul Alba, acolo unde numele lui a însemnat seriozitate, viziune și putere de construcție. Nu doar profesională, ci și umană. Absolvent al Liceului HCC din Alba Iulia, a fost în tinerețe un foarte bun handbalist, jucând pentru echipa „Ardeleana” din Alba Iulia. Sportul i-a format disciplina, reflexul echipei și respectul pentru regulă. Viața avea să-i confirme forța de caracter.
Fiu de avocat, Mihai (Mițǎ, pentru prieteni) a devenit – la vremea aceea – singurul absolvent din județul Alba, al Facultății de Tehnologia și Chimizarea Petrolului și Gazelor. Un drum greu, ales cu ambiție și parcurs cu rigoare. Nu a fost omul scurtăturilor, ci al construcției temeinice. L-am cunoscut înainte de 1989, când conducea destinele Romgaz la Alba Iulia.
Era un om al faptelor, nu al vorbelor. Într-o perioadă în care lucrurile se mișcau greu, el știa să le urnească. A deschis drumuri – la propriu și la figurat. A contribuit decisiv la dezvoltarea rețelelor de gaz în localitățile județului și a sprijinit oameni fără să caute aplauze sau lumina reflectoarelor. Modestia lui nu era strategie de imagine. Era structură interioară. Era respectat de oamenii simpli, pe care îi ajuta discret, cu o naturalețe rară.
A fost unul dintre liderii industriei gazului românesc, ocupând funcții importante în cadrul Romgaz, inclusiv cea de director general adjunct și, din februarie 1998, director general al Regiei Autonome a Gazelor Naturale. Mandatul său a coincis cu o perioadă tensionată, când România se pregătea pentru reorganizarea marilor monopoluri energetice – proces care avea să ducă la apariția Transgaz și la noua structură a Romgaz.
Au fost ani de presiune, reforme și decizii grele. În mijlocul lor, Mihai Zgâia a rămas echilibrat, ferm și responsabil. A înțeles că dezvoltarea nu înseamnă doar cifre, conducte și strategii, ci oameni. Comunități. Case încălzite. Siguranță.
Dincolo de funcții și titulaturi, rămâne imaginea unui om care a construit fără zgomot. Iar oamenii care construiesc fără zgomot sunt cei care țin, de fapt, lumea în echilibru.
Poate că acesta este adevărul simplu și puternic al vieții lui: nu toți cei care aprind lumina stau în fața reflectorului. Unii stau în spate și se asigură că lumina nu se stinge.
Drum lin, Mihai Zgâia! Ai încălzit comunități întregi; astăzi, gândurile noastre îți însoțesc pașii spre lumină. Respect și compasiune pentru familie!”, se arată într-o postare a jurnalistului Iosif Gligor.
„Cu durere în suflet vă anunț că tatăl meu a încetat din viață. Priveghiul va avea loc în această seară și mâine la Capela Corona. Înmormântarea va avea loc vineri, la ora 13:00. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, se arată într-un mesaj al fiicei lui Mihai Zgâia, Maria Coman.
„Aud că a decedat inginerul Mihai Zgâia din Alba Iulia. Nu l-am cunoscut îndeaproape, dar țin minte că în jurul anilor 2000 se lupta din răsputeri pentru retrocedarea unor imobile ale Bisericii Greco-Catolice intrate in posesia BOR. Arestarea lui, la un moment dat, ar fi avut legătură cu aceasta luptă. L-am admirat, de la distanță, pentru tenaticitatea lui. Cred că în ceea ce se spune acum despre cine a fost merită pomenit episodul”, a scris, la rândul său, în mediul online, istoricul Marius Rotar.
