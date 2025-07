Mihaela Blaga (AC Mica Roma Blaj), calificare în finală la Jocurile Mondiale Universitare!

Mihaela Blaga (AC Mica Roma Blaj), calificare în finala probei de 3000 metri obstacole la Jocurile Mondiale Universitare!

Mihaela Blaga (AC „Mica Romă” Blaj/CSU Alba Iulia) s-a calificat în finala probei de 3000 metri obstacole din cadrul Jocurilor Mondiale Universitare ce se dispută în Germania. În a doua serie semifinală, Mihaela Blaga, pregătită de Cristina Man, s-a clasat pe locul 8 (ultimul calificant), cu timpul 10:12.95 (un progres semnificativ comparativ cu precedenta cursă), prima fiind Ava O’Connor (9:50.21). Cursa s-a disputat pe „Lohrheidestadion” din Bochum, locul unde va avea loc duminică finala, în care participă 15 sportive (câtre 8 din fiecare serie semifinală, plus cel mai bun timp.

Sportiva din Alba s-a reabilitat astfel după rezultatul dezamăgitor înregistrat în urmă cu o săptămână la Campionatele Europene Under 23 din Norvegia, unde a încheiat pe ultimul loc (al 13-lea) într-o serie de calificare, cu timpul 10:56.43). Sportiva din „Mica Romă”, are o perioad extrem de încărcată, cu două competiții majore prevăzute într-o săptămână, Campionatele Europene Under 23 și Jocurile Mondiale Universitare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI