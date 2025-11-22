FOTO: Volei Alba Blaj – CSM Constanța 3-0, în Divizia A1 | Campioana – repetiție pentru Liga Campionilor, joi – meci în Italia
Volei Alba Blaj – CSM Constanța 3-0, în Divizia A1. Campioana – repetiție pentru Liga Campionilor, joi – meci în Italia în competiția stelară
Volei Alba Blaj a învins în „Alba Blaj” Arena, scor 3-0 (25-19, 25-16, 25-15), pe CSM Constanța, un meci care a prefațat cele două confruntări din Liga Campionilor, joi, în Italia și în 2 decembrie, acasă, cu VakifBank Istanbul
Volei Alba Blaj se menține pe prima poziție în întrecerea internă, având cu un meci mai mult disputat, și poate încheia anul pe prima poziție, asta după ce Dinamo a învins în deplasare, 3-2, pe CSO Voluntari (prima înfrângere a sezonului pentru vicecampioană).
Citește și: Campioana Volei Alba Blaj și-a aflat programul în grupa infernală din Liga Campionilor | Debut în Italia, iar în 2 decembrie, în „Alba Blaj” Arena, duel stelar cu VakifBank Istanbul!
Până la finalul acestui an, echipa din „Mica Romă” mai are de disputat 5 întâlniri, 3 în competiția internă și două în Liga Campionilor. În fapt confruntarea din etapa a șasea a Diviziei A1 reprezintă o repetiție cu public înaintea debutului în competiția stelară europeană, joi, 27 noiembrie, în deplasare, în Italia, cu Savino Del Bene Scandici (finalistă în Liga Campionilor în acest an, fostă adversară a Blajului în 2023 în finala Cupei CEV).
Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
SuperLiga Alba, etapa 13: Viitorul Sântimbru, campioana turului! Inter Unirea – revelația toamnei, 3-0 la Ocna Mureș, Industria Galda – pe locul secund
SuperLiga Alba, etapa 13, ultima a turului: Viitorul Sântimbru, campioana turului! Inter Unirea – revelația toamnei, 3-0 la Ocna Mureș, Industria Galda – pe locul secund Viitorul Sântimbru este campioana turului în SuperLiga Alba, după un deceniu! În același timp, Inter Unirea reprezintă revelația primei părți a campionatului, formația din Curbă fiind singura care nu a […]
Știința Poli Timișoara – CIL Blaj 4-0 (1-0) | Echipa din „Mica Romă”, cel mai drastic eșec al stagiunii și… două autogoluri!
Știința Poli Timișoara – CIL Blaj 4-0 (1-0), în etapa 14 din Seria 7 a Ligii 3. Echipa din „Mica Romă”, cel mai drastic eșec al stagiunii și… două autogoluri! Poli Timișoara a învins clar CIL Blaj, scor 4-0 (1-0), în etapa a 14-a a Seriei 7 din Liga 3 și continuă să se afle […]
Reacția lui Nicolae Stanciu după ce a aflat că Turcia va fi adversara României pentru o posibilă calificare la Campionatul Mondial: ,, Nu vreau să vorbesc despre o eventuală finală”
Reacția lui Nicolae Stanciu după ce a aflat că Turcia va fi adversara României pentru o posibilă calificare la Campionatul Mondial: ,, Nu vreau să vorbesc despre o eventuală finală” Nicolae Stanciu a oferit o reacție clară după ce România a aflat că urmează să joace împotriva Turciei pentru un loc în finala barajului care […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cutiile de lapte și suc ar putea intra în Sistemul de Garanție Returnare: Ministerul Mediului testează extinderea programului și pentru alte tipuri de ambalaje
Cutiile de lapte și suc ar putea intra în Sistemul de Garanție Returnare: Ministerul Mediului testează extinderea programului și pentru...
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de...
Știrea Zilei
VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa, pe scenă în prima zi a Târgului de Crăciun din Alba Iulia 2025: A cântat colinde alături de elevi
Primarul Gabriel Pleșa, pe scenă în prima zi a Târgului de Crăciun din Alba Iulia 2025: A cântat colinde alături...
FOTO | Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia: Cât costă mâncarea, vinul fiert, dulciurile și o oră pe patinoar. Comparație cu Târgul de Crăciun din Craiova
Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia: Cât costă mâncarea, vinul fiert, dulciurile și o oră...
Curier Județean
5 decembrie 2025 | Se deschide Târgul de Crăciun din Aiud: Pationar, Atelierul lui Moș Crăciun, spectacole și concerte, printre activități
Se deschide Târgul de Crăciun din Aiud: Pationar, Atelierul lui Moș Crăciun, spectacole și concerte, printre activități Pe data de...
Restaurantele, terasele și barurile din Sebeș au fost luate la control: Amenzi de peste 10.000 de lei. Neregulile găsite
Restaurantele, terasele și barurile din Sebeș au fost luate la control: Amenzi de peste 10.000 de lei. Neregulile găsite Controalele...
Politică Administrație
VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”
Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională” Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a...
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Opinii Comentarii
22 noiembrie 1963: Asasinarea președintelui american John Fitzgerald Kennedy
22 noiembrie: Asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, unul dintre cei mai iubiţi preşedinţi americani Primul preşedinte catolic la Casa Albă...
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...