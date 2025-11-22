FOTO: Volei Alba Blaj – CSM Constanța 3-0, în Divizia A1 | Campioana – repetiție pentru Liga Campionilor, joi – meci în Italia

Volei Alba Blaj – CSM Constanța 3-0, în Divizia A1. Campioana – repetiție pentru Liga Campionilor, joi – meci în Italia în competiția stelară

Volei Alba Blaj a învins în „Alba Blaj” Arena, scor 3-0 (25-19, 25-16, 25-15), pe CSM Constanța, un meci care a prefațat cele două confruntări din Liga Campionilor, joi, în Italia și în 2 decembrie, acasă, cu VakifBank Istanbul

Volei Alba Blaj se menține pe prima poziție în întrecerea internă, având cu un meci mai mult disputat, și poate încheia anul pe prima poziție, asta după ce Dinamo a învins în deplasare, 3-2, pe CSO Voluntari (prima înfrângere a sezonului pentru vicecampioană).

Până la finalul acestui an, echipa din „Mica Romă” mai are de disputat 5 întâlniri, 3 în competiția internă și două în Liga Campionilor. În fapt confruntarea din etapa a șasea a Diviziei A1 reprezintă o repetiție cu public înaintea debutului în competiția stelară europeană, joi, 27 noiembrie, în deplasare, în Italia, cu Savino Del Bene Scandici (finalistă în Liga Campionilor în acest an, fostă adversară a Blajului în 2023 în finala Cupei CEV).

Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI