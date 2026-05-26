31 mai – 1 iunie 2026: Ziua Copilului în „Ținutul Fericirii”, la Alba Iulia: Tobogane, parada modei pentru copii, demonstrații de robotică, jocuri și întreceri și multă înghețată. PROGRAM
Duminică și luni, între 31 mai și 1 iunie, în intervalul orar 09:00 – 20:00, Alba Iulia devine capitala distracției pentru cei mici.
În Cetatea Alba Carolina începe Festivalul „Ținutul Fericirii”, care promite două zile pline de energie, zâmbete și experiențe de neuitat, desfășurate în patru puncte cheie: Palatul Principilor Transilvaniei, Piața Cetății, Esplanada Palatului Copiilor și Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina.
Ce îi așteaptă pe micii exploratori?
Organizatorii au pregătit un maraton de activități interactive și complet gratuite, unde plictiseala nu are ce căuta:
DUMINICĂ, 31 MAI 2026
• 09:00 – 20:00 – Mega-parc de tobogane gonflabile pentru energie la maximum (Locație: Esplanada Palatului Copiilor).
LUNI, 01 IUNIE 2026
• 09:00 – 20:00 – Mega-parc de tobogane gonflabile pentru energie la maximum (Locație: Esplanada Palatului Copiilor).
• De la ora 12:00
– Demonstrații interactive de robotică, unde tehnologia și viitorul prind viață sub ochii copiilor, powered by XEO. (Locație: Curtea interioară a Palatului Principilor).
– Întâlniri de poveste cu eroii comunității (Locație: Piața Cetății). Pe lângă porția uriașă de distracție, festivalul aduce și o componentă educativă valoroasă. Cei mici vor avea ocazia rară de a sta de vorbă și de a interacționa direct cu adevărații eroi ai comunității: pompierii, polițiștii și jandarmii. Aceștia vin în mijlocul copiilor cu demonstrații practice, autospeciale de intervenție și sfaturi utile transmise pe limba celor mici.
– Jocuri distractive: cursa cu saci, cursa cu ouă, facepainting, tobogan, baloane – activitate susținută de Interact (Locație: Curtea interioară a Palatului Principilor Transilvaniei).
• Ora 18:00 – Parada modei pentru copii, unde micii protagoniști vor cuceri publicul cu stil și atitudine, în organizarea partenerilor de la magazinul pentru copii Verona, din Alba Iulia (Locație: Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina).
• Ora 18:00 – Demonstrație de dans – activitate susținută de Clubul Life is Dance (Locație: Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina).
• Pe parcursul zilei – Înghețată delicioasă oferită gratuit de sponsorul Înghețata Transalpina, pentru a îndulci atmosfera de sărbătoare.
Festivalul este organizat de Centrul Cultural Palatul Principilor, cu sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii de la XEO, INTERACT ALBA IULIA, Magazinul VERONA și sponsorul Înghețata Transalpina.
Intrarea este liberă la toate activitățile! Programul complet, detaliat pe ore și locații exacte, poate fi consultat online și pe platforma oficială: www.palatulprincipilor.ro/eveniment.
„Veniți cu mic, cu mare, să scriem împreună cea mai frumoasă poveste a începutului de vară în Alba Iulia!”, este îndemnul lansat de reprezentanții Centrului Cultural Palatul Principilor
foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)
