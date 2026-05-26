FOTO | Traian Băsescu a primit înapoi cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu: „De azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!”

Ioana Oprean

acum 2 ore

Fostul președinte Traian Băsescu este din nou cetățean al Republicii Moldova, a anunțat, marți, 26 mai 2026, președintele Maia Sandu.

„Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte – spre un viitor european.

Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova.

Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova.

Domnule Băsescu, de azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!”, a scris Maia Sandu într-un mesaj postat pe Facebook

