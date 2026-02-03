Miercuri, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet, în Liga Campionilor! Confruntare decisivă pentru accederea în sferturile Cupei CEV!
Miercuri, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, la ora 18.00! Confruntare decisivă pentru accederea în sferturile Cupei CEV!
Miercuri, 4 februarie, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, este disputa dintre Volei Alba Blaj și Volero Le Cannet, o confruntare decisivă pentru continuarea aventurii europene, respectiv pentru accederea în sferturile de finală ale Cupei CEV, a doua competiție continentală ca importanță.
Citește și: Volei Alba Blaj, eșec cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, scor 1-3, în primul meci din 2026
Se anunță un meci mare, „de totul sau nimic”, cu o miză însemnată, în ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor!
Campioana României are la îndemână, pentru a continua în Europa, două variante: o victorie cu 3-0, caz în care ar realiza calificarea, sau un succes cu 3-1, caz în care calculele se complică foarte mult, mergându-se până la departajarea pe baza punctelor strânse de cele două combatante în seturile din cele 6 confruntări din Liga Campionilor. La momentul actual, conform CEV, Volero Le Cannet are cu un punct mai mult decât Volei Alba Blaj, la diferența dintre puncte pierdute/puncte acumulate!
În consecință, dacă Blajul se va impune cu 3-1, trebuie să adune mai multe puncte în cele 4 seturi decât adversara (măcar două puncte în plus la general)!
În partida tur, care a deschis anul 2026, în Franța, în 8 ianuarie, acum aproape o lună, Volero Le Cannet s-a impus cu 3-1, decisiv fiind în derularea ostilităților faptul că oponentele nu au putut conta pe vedeta Vittoria Piani, accidentată. Între timp, volebalista din Italia și-a revenit și este la dispoziția antrenorului Guillermo Narajno Hernandez, reintrarea sa mărind forța echipei din „Mica Romă”. Grație acelui succes, echipa din Franța a acumulat 3 puncte în ierarhie și are nevoie de două seturi pentru a rezolva calificarea, în vreme ce Blajul a înregistrat 5 eșecuri, pierzând toate întâlnirile din competiția stelară.
Într-o grupă imposibilă, Grupa A, dominată de coloșii VakifBank Istanbul și Savino Del Bene Scandicci, miza, încă din start, pentru Volei Alba Blaj și Volero Le Cannet a fost terminarea pe poziția a treia, care asigură continuarea campaniei europene.
Echipa din sud-estul Franței, reprezintă un adversar deja tradițional pentru Volei Alba Blaj în competițiile europene, în ultimul deceniu fiind 4 duble între cele două echipe, în grupele Champions League și sferturile Cupei CEV. Gazdele au 5 partide adjudecate din 9 întâlniri, însă oponentele s-au impus 4 din ultimele 5 înfruntări, inclusiv în două deplasări (3-1 la Târgu Mureș, în februarie 2023) și 3-2 la Blaj (în noiembrie 2023, la primul meci din grupele Ligii Campionilor disputat în „Alba Blaj” Arena).
