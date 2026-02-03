Sport

Miercuri, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet, în Liga Campionilor! Confruntare decisivă pentru accederea în sferturile Cupei CEV!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Miercuri, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, la ora 18.00! Confruntare decisivă pentru accederea în sferturile Cupei CEV!

Miercuri, 4 februarie, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, este disputa dintre Volei Alba Blaj și Volero Le Cannet, o confruntare decisivă pentru continuarea aventurii europene, respectiv pentru accederea în sferturile de finală ale Cupei CEV, a doua competiție continentală ca importanță.

Citește și: Volei Alba Blaj, eșec cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, scor 1-3, în primul meci din 2026

Se anunță un meci mare, „de totul sau nimic”, cu o miză însemnată, în ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor!

Campioana României are la îndemână, pentru a continua în Europa, două variante: o victorie cu 3-0, caz în care ar realiza calificarea, sau un succes cu 3-1, caz în care calculele se complică foarte mult, mergându-se până la departajarea pe baza punctelor strânse de cele două combatante în seturile din cele 6 confruntări din Liga Campionilor. La momentul actual, conform CEV, Volero Le Cannet are cu un punct mai mult decât Volei Alba Blaj, la diferența dintre puncte pierdute/puncte acumulate!

În consecință, dacă Blajul se va impune cu 3-1, trebuie să adune mai multe puncte în cele 4 seturi decât adversara (măcar două puncte în plus la general)!

În partida tur, care a deschis anul 2026, în Franța, în 8 ianuarie, acum aproape o lună, Volero Le Cannet s-a impus cu 3-1, decisiv fiind în derularea ostilităților faptul că oponentele nu au putut conta pe vedeta Vittoria Piani, accidentată. Între timp, volebalista din Italia și-a revenit și este la dispoziția antrenorului Guillermo Narajno Hernandez, reintrarea sa mărind forța echipei din „Mica Romă”. Grație acelui succes, echipa din Franța a acumulat 3 puncte în ierarhie și are nevoie de două seturi pentru a rezolva calificarea, în vreme ce Blajul a înregistrat 5 eșecuri, pierzând toate întâlnirile din competiția stelară.

Într-o grupă imposibilă, Grupa A, dominată de coloșii VakifBank Istanbul și Savino Del Bene Scandicci, miza, încă din start, pentru Volei Alba Blaj și Volero Le Cannet a fost terminarea pe poziția a treia, care asigură continuarea campaniei europene.

Echipa din sud-estul Franței, reprezintă un adversar deja tradițional pentru Volei Alba Blaj în competițiile europene, în ultimul deceniu fiind 4 duble între cele două echipe, în grupele Champions League și sferturile Cupei CEV. Gazdele au 5 partide adjudecate din 9 întâlniri, însă oponentele s-au impus 4 din ultimele 5 înfruntări, inclusiv în două deplasări (3-1 la Târgu Mureș, în februarie 2023) și 3-2 la Blaj (în noiembrie 2023, la primul meci din grupele Ligii Campionilor disputat în „Alba Blaj” Arena).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

VIDEO: CIL Blaj și-a găsit atacant: Franco Gallini, jucător argentiniano-italian! Miercuri, amical cu CSC Șelimbăr

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

3 februarie 2026

De

CIL Blaj și-a găsit atacant: Franco Gallini, jucător argentiniano-italian, venit din Croația Divizionara terță CIL Blaj s-a găsit atacant, pe Franco Gallini (26 de ani), jucătorul italiano-argentinian care ultima dată a evoluat în Croația la NK Radnicki Zupanja. Citește și: FOTO: Divizionara terță CIL Blaj a demarat pregătirile | Nigerianul Idowu, sub comanda lui Daniel Tătar […]

Citește mai mult

Sport

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur la Transylvania Open 2026 | Înfrângere cu Olga Danilovic, scor 4-6, 3-6

Dan HENEGAR

Publicat

acum 24 de ore

în

2 februarie 2026

De

Miriam Bulgaru a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open 2026, după înfrângerea cu Olga Danilovic, scor 4-6, 3-6 Miriam Bulgaru, legitimată la CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu Olga Danilovic (Serbia, 25 de ani, 82 WTA, favorita 7), într-un duel care se anunța extrem de dificil Citește și: Miriam Bulgaru eliminată în primul […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, cantonament extern în Antalya, începând de marți | 27 de jucători în lotul grupării din Cetatea Marii Uniri

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

2 februarie 2026

De

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, cantonament extern în Antalya, începând de marți | 27 de jucători în lotul grupării din Cetatea Marii Uniri CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, efectuează, începând de marți, 3 februarie, un cantonament centralizat în Antalya, locația fiind Aydinbay Queen’s Hotel & Spa din Belek Citește […]

Citește mai mult