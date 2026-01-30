Miercuri, 4 februarie, Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet, confruntare decisivă în Liga Campionilor! S-au pus în vânzare biletele pentru partida din „Alba Blaj” Arena
Miercuri, 4 februarie, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena se dispută partida dintre Volei Alba Blaj și Volero Le Cannet, contând pentru ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Este un meci decisiv pentru accederea de finală ale Cupei CEV, a doua competiție continentală ca importanță.
Campioana României are nevoie de victorie pentru calificare, cu 3-0 sau 3-1, în al doilea caz lucrurile fiind mai complicate în privința calculelor, putându-se ajunge chiar la departajare pe baza punctelor acumulate în toate seturiile disputate.
*Bilete pentru partida din Liga Campionilor
CSM Volei Alba Blaj a pus în vânzare bilete pentru meciul decisiv cu Volero Le Cannet, pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj. Începând de luni, 2 februarie, biletele pot fi achiziționate și de la casa de bilete de la „Alba Blaj” Arena. Programul casei (2-4 februarie): luni și marți, între orele 14.00 și 18.00; miercuri, între orele 16.00 și 19.00.
Prețul biletelor: 25 lei (sectoarele A, B, C), 120 lei (Sector Oficial). Deținătorii de abonamente vor avea acces la meci în baza abonamentelor achiziționate pentru sezonul 2025/2026.
