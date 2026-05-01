1 mai 2026 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia: La miezul nopții, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia: La miezul nopții, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

Vineri, 1 mai 2026, începând cu ora 22.00, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, va fi oficiată slujba privegherii. În prima parte vor fi săvârșite Vecernia și Utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este săvârșită în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei Postului slăvitului Praznic al Învierii Mântuitorului.

Slujba Vecerniei și a Acatistului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, oficiată în mod obișnuit în seara zilei de vineri, de la ora 18.00, va fi suprimată.

„În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei Reîntregirii și Încoronării din dimineața zilei de mâine, 2 mai, acesta va cuprinde săvârșirea slujbei parastasului, cu începere de la ora 9.00.

Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei arhiepiscopale, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22.00, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1.40”, au precizat reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei.

