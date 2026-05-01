ACCIDENT rutier în Sebeș: Coliziune între o motocicletă și un autoturism pe o stradă din municipiu

Un accident rutier a avut loc vineri, 1 mai 2026, la Sebeș. O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit pe o stradă din oraș.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Sebeș.

În accident ar fi implicate un autoturism și o motocicletă.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.

