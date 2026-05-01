Alerte pe telefoanele românilor despre poluarea aerului, la fel ca alertele meteo: Prognozele despre poluare, anunțate cu 3 zile înainte. Proiect în Parlament

Un sistem național care să anticipeze episoadele de poluare și să transmită avertizări către populație și autorități, pe baza unor prognoze realizate cu până la trei zile înainte ar putea fi introdus în România. Propunerea aparține unui grup de parlamentari AUR.

Inițiativa vizează completarea legislației privind calitatea aerului, astfel încât autoritățile să poată anticipa evoluția poluării pe termen scurt, pe intervale de 24, 48 și 72 de ore.

Parlamentarii spun că, în prezent, informarea populației se face după producerea episoadelor de poluare: „În lipsa unei reglementări exprese privind prognoza calității aerului și buletinele de prognoză, informarea publicului se realizează preponderent ex post, prin rapoarte anuale și prin comunicarea depășirilor constatate ale valorilor-limită, valorilor-țintă sau pragurilor de informare și alertă”.

Proiectul prevede și „instituirea Sistemului Național de Prognoză și Avertizare privind Calitatea Aerului”, definit ca serviciu public de interes național, coordonat de autoritatea centrală pentru protecția mediului. „Cadrul normativ existent nu consacră explicit un mecanism național de prognoză a calității aerului și de avertizare anticipativă a populației”, susțin inițiatorii.

În propunerea legislativă nu este precizat impactul bugetar și nici cu ce personal va fi realizată activitatea de comunicare a prognozei privind calitatea aerului.

Proiectul introduce obligația elaborării unor buletine zilnice privind calitatea aerului, care ar urma să includă nivelurile principalilor poluanți, prognoza pe termen scurt, riscurile pentru sănătate și recomandări pentru populație. Prognozele ar urma să fie realizate pe baza datelor din rețeaua națională de monitorizare, a modelelor de dispersie a poluanților și a informațiilor meteorologice.

Potrivit inițiativei, „buletinele se pun la dispoziția publicului cu titlu gratuit, printr-o platformă electronică națională dedicată, prin paginile de internet ale autorităților competente și prin alte mijloace media ușor accesibile, inclusiv aplicații informatice pentru dispozitive mobile”.

Autoritățile vor avea obligația să impună măsuri pentru reducerea emisiilor

Dacă prognoza indică o probabilitate ridicată de depășire a valorilor-limită, „autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va emite avertizări de poluare, diferențiate pe niveluri de severitate”. Acestea ar fi transmise către autoritățile locale și instituțiile de sănătate publică, iar administrațiile locale ar avea obligația să le comunice populației și să aplice măsuri temporare pentru reducerea emisiilor.

În funcție de nivelul de severitate al avertizării de poluare, autoritățile locale și cele de mediu „sunt obligate să dispună măsuri temporare de reducere a emisiilor și de protecție a populației, în concordanță cu planurile de calitate a aerului și planurile de acțiune pe termen scurt”.

Proiectul introduce și sancțiuni pentru nerespectarea acestor obligații, cu amenzi între 10.000 și 50.000 de lei.

Arhivarea datelor folosite pentru prognoze și avertizări ar urma să se facă pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, în vederea „evaluării eficienței măsurilor adoptate și fundamentării politicilor publice”.

Parlamentarii AUR susțin că lipsa unor instrumente de anticipare reduce capacitatea de reacție a autorităților și crește expunerea populației la poluare, dat fiind faptul că informarea se face în principal după producerea episoadelor. „Această abordare nu permite o reacție suficient de timpurie pentru reducerea expunerii populației la poluare și pentru activarea, în timp util, a măsurilor temporare”, spun aceștia.

În același timp, inițiatorii invocă „obligațiile asumate de România la nivel european în ceea ce privește reducerea emisiilor și evitarea unor proceduri de infringement în domeniul calității aerului”.

Consiliul Economic și Social atrage atenția însă că România are deja mecanisme de monitorizare și informare, iar introducerea unui nou sistem ar putea duce la suprapuneri de competențe și la creșterea birocrației, fără beneficii clare. Potrivit CES, „România dispune deja de legislație specifică, de rețea națională de monitorizare și de mecanisme oficiale de informare în timp real”.

Informații despre calitatea aerului, estimări și recomandări pentru populație sunt deja disponibile prin toate aplicații meteo și platformele specializate. Acestea afișează indicele de calitate a aerului și evaluarea în timp real a nivelului de poluare, explică impactul asupra sănătății și oferă sugestii pentru activități în aer liber, în funcție de valorile înregistrate. Informațiile sunt, în mare parte, similare cu cele propuse.

