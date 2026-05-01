Alerte pe telefoanele românilor despre poluarea aerului, la fel ca alertele meteo: Prognozele despre poluare, anunțate cu 3 zile înainte. Proiect în Parlament
Un sistem național care să anticipeze episoadele de poluare și să transmită avertizări către populație și autorități, pe baza unor prognoze realizate cu până la trei zile înainte ar putea fi introdus în România. Propunerea aparține unui grup de parlamentari AUR.
Inițiativa vizează completarea legislației privind calitatea aerului, astfel încât autoritățile să poată anticipa evoluția poluării pe termen scurt, pe intervale de 24, 48 și 72 de ore.
Parlamentarii spun că, în prezent, informarea populației se face după producerea episoadelor de poluare: „În lipsa unei reglementări exprese privind prognoza calității aerului și buletinele de prognoză, informarea publicului se realizează preponderent ex post, prin rapoarte anuale și prin comunicarea depășirilor constatate ale valorilor-limită, valorilor-țintă sau pragurilor de informare și alertă”.
Proiectul prevede și „instituirea Sistemului Național de Prognoză și Avertizare privind Calitatea Aerului”, definit ca serviciu public de interes național, coordonat de autoritatea centrală pentru protecția mediului. „Cadrul normativ existent nu consacră explicit un mecanism național de prognoză a calității aerului și de avertizare anticipativă a populației”, susțin inițiatorii.
În propunerea legislativă nu este precizat impactul bugetar și nici cu ce personal va fi realizată activitatea de comunicare a prognozei privind calitatea aerului.
Proiectul introduce obligația elaborării unor buletine zilnice privind calitatea aerului, care ar urma să includă nivelurile principalilor poluanți, prognoza pe termen scurt, riscurile pentru sănătate și recomandări pentru populație. Prognozele ar urma să fie realizate pe baza datelor din rețeaua națională de monitorizare, a modelelor de dispersie a poluanților și a informațiilor meteorologice.
Potrivit inițiativei, „buletinele se pun la dispoziția publicului cu titlu gratuit, printr-o platformă electronică națională dedicată, prin paginile de internet ale autorităților competente și prin alte mijloace media ușor accesibile, inclusiv aplicații informatice pentru dispozitive mobile”.
Autoritățile vor avea obligația să impună măsuri pentru reducerea emisiilor
Dacă prognoza indică o probabilitate ridicată de depășire a valorilor-limită, „autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va emite avertizări de poluare, diferențiate pe niveluri de severitate”. Acestea ar fi transmise către autoritățile locale și instituțiile de sănătate publică, iar administrațiile locale ar avea obligația să le comunice populației și să aplice măsuri temporare pentru reducerea emisiilor.
În funcție de nivelul de severitate al avertizării de poluare, autoritățile locale și cele de mediu „sunt obligate să dispună măsuri temporare de reducere a emisiilor și de protecție a populației, în concordanță cu planurile de calitate a aerului și planurile de acțiune pe termen scurt”.
Proiectul introduce și sancțiuni pentru nerespectarea acestor obligații, cu amenzi între 10.000 și 50.000 de lei.
Arhivarea datelor folosite pentru prognoze și avertizări ar urma să se facă pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, în vederea „evaluării eficienței măsurilor adoptate și fundamentării politicilor publice”.
Parlamentarii AUR susțin că lipsa unor instrumente de anticipare reduce capacitatea de reacție a autorităților și crește expunerea populației la poluare, dat fiind faptul că informarea se face în principal după producerea episoadelor. „Această abordare nu permite o reacție suficient de timpurie pentru reducerea expunerii populației la poluare și pentru activarea, în timp util, a măsurilor temporare”, spun aceștia.
În același timp, inițiatorii invocă „obligațiile asumate de România la nivel european în ceea ce privește reducerea emisiilor și evitarea unor proceduri de infringement în domeniul calității aerului”.
Consiliul Economic și Social atrage atenția însă că România are deja mecanisme de monitorizare și informare, iar introducerea unui nou sistem ar putea duce la suprapuneri de competențe și la creșterea birocrației, fără beneficii clare. Potrivit CES, „România dispune deja de legislație specifică, de rețea națională de monitorizare și de mecanisme oficiale de informare în timp real”.
Informații despre calitatea aerului, estimări și recomandări pentru populație sunt deja disponibile prin toate aplicații meteo și platformele specializate. Acestea afișează indicele de calitate a aerului și evaluarea în timp real a nivelului de poluare, explică impactul asupra sănătății și oferă sugestii pentru activități în aer liber, în funcție de valorile înregistrate. Informațiile sunt, în mare parte, similare cu cele propuse.
SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia
SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia Benzina și motorina s-au scumpit vineri, 1 mai 2026, iar în unele stații diferențele față de ziua precedentă ajung până la 20 de bani pe litru. Benzina standard se apropie rapid de pragul de 9 lei […]
Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan e ca Liviu Dragnea. Otrăvește fântânile și taie punțile de dialog”
Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan e ca Liviu Dragnea. Otrăvește fântânile și taie punțile de dialog” Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, 30 aprilie 2026, la Antena 3 CNN, că premierul Ilie Bolojan seamănă cu Liviu Dragnea din 2017, acuzându-l că încearcă să controleze singur scena politică. Președintele PSD a fost confruntat în studioul televiziunii […]
Calendar ortodox MAI 2026: Sfinții Împărați Constantin și Elena, Înălţarea Domnului și Rusaliile, principalele sărbători religioase ale lunii
Calendar ortodox MAI 2026: Sfinții Împărați Constantin și Elena, Înălţarea Domnului și Rusaliile, principalele sărbători religioase ale lunii Luna Mai sau Florar este a cincea lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile. În mai 2026 avem trei sărbători religioase cu cruce roşie, […]
SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia
SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia Benzina...
FOTO: Cum se sărbătorea ziua de 1 Mai, la Alba Iulia, în ”Epoca de Aur”
Cum se sărbătorea ziua de 1 Mai, la Alba Iulia, în ”Epoca de Aur” O fotografie care iustrează modul în...
VIDEO | RAZIE de amploare la Cugir: 15 persoane conduse la sediul Poliției. Ce sancțiuni au fost aplicate
RAZIE de amploare la Cugir: 15 persoane conduse la sediul Poliției. Ce sancțiuni au fost aplicate Joi, 30 aprilie 2026,...
ACCIDENT rutier în Sebeș: Coliziune între o motocicletă și un autoturism pe o stradă din municipiu
ACCIDENT rutier în Sebeș: Coliziune între o motocicletă și un autoturism pe o stradă din municipiu Un accident rutier a...
1 mai 2026 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia: La miezul nopții, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia: La miezul nopții, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
VIDEO | Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor
Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: Un buget imens, dintre care 303 milioane de lei...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...
Luna MAI sau FLORAR, plină de prospețime și culoare. De ce este bine să bei vin în prima zi a lunii: Tradiții și superstiții
Luna MAI sau FLORAR, plină de prospețime și culoare. De ce este bine să bei vin în prima zi a...