VIDEO | RAZIE de amploare la Cugir: 15 persoane conduse la sediul Poliției. Ce sancțiuni au fost aplicate
RAZIE de amploare la Cugir: 15 persoane conduse la sediul Poliției. Ce sancțiuni au fost aplicate
Joi, 30 aprilie 2026, în intervalul orar 18.00- 20.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cugir au desfășurat o acțiune, în sistem integrat, pe raza orașului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 180 de verificări de persoane și 10 verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.
Au fost constatate 7 abateri de natură contravențională, dintre care 5 la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 1.215 lei.
În urma acțiunii, 15 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție.
Totodată, au fost consiliate 20 de persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.
Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.
sursa: IPJ Alba
FOTO: Cum se sărbătorea ziua de 1 Mai, la Alba Iulia, în ”Epoca de Aur”
Cum se sărbătorea ziua de 1 Mai, la Alba Iulia, în ”Epoca de Aur” O fotografie care iustrează modul în...
VIDEO | RAZIE de amploare la Cugir: 15 persoane conduse la sediul Poliției. Ce sancțiuni au fost aplicate
RAZIE de amploare la Cugir: 15 persoane conduse la sediul Poliției. Ce sancțiuni au fost aplicate Joi, 30 aprilie 2026,...
