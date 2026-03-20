Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad 1-0 (1-0) | „Roș-albaștrii”, pas uriaș spre play-off, Petra – gol de aur!

Metalurgistul Cugir a învins Viitorul Arad, în derby-ul pentru calificarea în play-off, scor 1-0 (1-0), gol de aur marcat de Petra! O victorie uriașă a formației lui Lucian Itu care a făcut un pas hotărât spre play-off-ul Seriei 7, la al doilea joc consecutiv în fața fanilor!

Gazdele au punctat prin Petra (13, la recentrarea lui Goronea, după centrare Kiraly). O deschidere de scor prefațată de o mare ocazie irosită de vizitatori (7, paradă R. Pop la reluarea lui Abdul și reluare peste Larosa). Arădenii au presat și la reluare și au mai avut oportunități (Abdul, 48; intervenție R. Pop, 56, la reluarea lui Filimon). Metalurgistul a revenit pe locul 3 și a făcut un pas important spre play-off! Matematic încă nu, dar ar trebui ca în runda de final să piardă la Pecica, iar CSC Ghiroda și Giarmata Vii să se impună pe „Cetate”.

Modificări importante în formula de start a „roș-albaștrilor”, Tăban, Vitinha, Șaucă, P. Păcurar și B. Minteuan fiind înlocuiți de Kiraly, Bura, Udrea, Goronea și Sanchez (în premieră titular). Ultima rundă, Metalurgistul Cugir joacă la Pecica.

Metalurgistul: R. Pop – Sanchez (85, Vitinha), Liubashov, S. Itu, Kiraly – Goronea/cpt., Suciu, Udrea, P. Pahone (68, Mihăilă), Petra (68, Șaucă), Bura; rezerve Berța, Tăban, G. Andriuc, Cunțan, B. Minteuan, Dobre. Antrenor Lucian Itu.

Arbitri L. Herczeg, Cr. Bumb (ambii Băcia), L. Armeneanu (Pui); rezervă D. Lac (Sibiu) Observatori C. Trancă (Timișoara), S. Găman (Tg. Jiu)

Foto: Fan Metalurgistul (arhivă)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI