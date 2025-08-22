Rămâi conectat

Sport

Metalurgistul Cugir, victorie clară în ultima repetiție înaintea debutului stagional: 5-0 cu CSM Făgăraș

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Metalurgistul Cugir a realizat o victorie clară în ultima repetiție înaintea debutului stagional: 5-0 (1-0) cu CSM Făgăraș

La ultima repetiție înaintea startului Ligii 3, „roș-albaștrii” s-au impus cu scorul de 5-0 (1-0) pe teren propriu cu CSM Făgăraș (echipă din Liga 4 Brașov).

Citește și: FOTO: Metalurgistul Cugir Under 12, locul 3 la Cupa Viitorul Zalău

Golurile gazdelor au fost marcate de Agmomoniyi, Șaucă, P. Păcurar, P. Pahone (prima reușită la seniori) și Bura.

Acest test a substituit jocul de verificare cu CSM Unirea Alba Iulia, adversarul din prima rundă a Ligii 3, prevăzută sâmbătă, 30 august, pe „Cetate”.

Foto: Fan Metalurgistul

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: La Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, Amos Boancă (Voința Beldiu) – desemnat reprezentatul Ligii 5 în Biroul Executiv

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

22 august 2025

De

La Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, Amos Boancă (Voința Beldiu) – desemnat reprezentatul Ligii 5 în Biroul Executiv, ședința desfășurându-se la Galda de Jos Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, desfășurată la Galda de Jos, a durat în jur de 50 de minute, fiind prezenți reprezentanții a 55 de cluburi din cele 64 afiliate […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Sportivii județului Alba, salbă de medalii la Campionatul Național de Atletism Masters – ediția 40

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

22 august 2025

De

Sportivii județului Alba, salbă de medalii la Campionatul Național de Atletism Masters – ediția 40 În perioada 16 – 17 august 2025, pe stadionul ,,Iolanda Balaș – Sotter” din București a avut loc C.N. de Atletism în aer liber – Masters – ediția 40, eveniment la care au luat parte sportivi din toată țara, la […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Metalurgistul Cugir Under 12, locul 3 la Cupa Viitorul Zalău

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 ore

în

22 august 2025

De

Metalurgistul Cugir Under 12 s-a clasat pe  locul 3 la Cupa Viitorul Zalău, o competiție de tradiție la care „roș-albaștrii” pregătiți de Alin Chirilă s-au remarcat. Metalurgistul Cugir Under 12 s-a clasat pe locul 3 la Cupa Viitorul Zalău, competiție juvenilă disputată recent. Formația „roș-albastră” pregătită de Alin Chirilă a învins în finala mică pe […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 minute

Impozite de cinci ori mai mari pentru proprietarii care închiriază locuinţe în regim hotelier. Vor fi obligaţi să aibă POS şi case de marcat și să dea bon fiscal 

Impozitele vor fi de cinci ori mai mari pentru proprietarii care închiriază locuinţe în regim hotelier. Vor fi obligaţi să...
Actualitateacum 2 ore

Ministerul Educației: 98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleași școli în urma creșterii normei didactice

98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleași școli în urma creșterii normei didactice Aproximativ 98,6% dintre profesorii titulari rămân în...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 43 de minute

FOTO | APEL UMANITAR pentru Valer David din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță”

APEL UMANITAR pentru bărbatul din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Noul supermarket Kaufland de la Aiud, la un pas de finalizare: Va fi inaugurat în luna septembrie

Noul Kaufland de la Aiud, la un pas de finalizare: Va fi inaugurat în luna septembrie Noul supermarket de la...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 ore

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race și Drag de Întregalde. Recomandări pentru populație

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race...
Curier Județeanacum 5 ore

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 25.08-31.08.2025

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 25.08-31.08.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”

Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei

Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 14 ore

22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie: „Înainte băieți, sunteți cu mine!”

22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie Pe 22 august 1917, în bătălia de la Varnița și...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea