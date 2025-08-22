Metalurgistul Cugir, victorie clară în ultima repetiție înaintea debutului stagional: 5-0 cu CSM Făgăraș

Metalurgistul Cugir a realizat o victorie clară în ultima repetiție înaintea debutului stagional: 5-0 (1-0) cu CSM Făgăraș

La ultima repetiție înaintea startului Ligii 3, „roș-albaștrii” s-au impus cu scorul de 5-0 (1-0) pe teren propriu cu CSM Făgăraș (echipă din Liga 4 Brașov).

Golurile gazdelor au fost marcate de Agmomoniyi, Șaucă, P. Păcurar, P. Pahone (prima reușită la seniori) și Bura.

Acest test a substituit jocul de verificare cu CSM Unirea Alba Iulia, adversarul din prima rundă a Ligii 3, prevăzută sâmbătă, 30 august, pe „Cetate”.

