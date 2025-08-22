FOTO: Metalurgistul Cugir Under 12, locul 3 la Cupa Viitorul Zalău
Metalurgistul Cugir Under 12 s-a clasat pe locul 3 la Cupa Viitorul Zalău, o competiție de tradiție la care „roș-albaștrii” pregătiți de Alin Chirilă s-au remarcat.
Metalurgistul Cugir Under 12 s-a clasat pe locul 3 la Cupa Viitorul Zalău, competiție juvenilă disputată recent. Formația „roș-albastră” pregătită de Alin Chirilă a învins în finala mică pe gazdele de la Viitorul Zalău (după loviturile de departajare, scorul fiind 1-1, penalty-uri transformate de Mihăilă, Ilaș, Iagăr, Vasiu și Medrea).
Citește și: Metalurgistul Cugir, nouă achiziții în această vară, ultimele nume: Berța și Petra | Campanie prolifică de transferuri pentru „roș-albaștri"
Un rezultat merituos pentru micuții fotbaliști „roș-albaștri”, la un turneu de tradiție ajuns la a 20-a ediție, care a reunit, la 9 categorii de vârstă (de la Under 7 la Under 15), 90 de participante de la 38 de cluburi din țară. A mai fost prezentă și grupa Under 10 a Metalurgistului Cugir (antrenor Cătălin Pașcanu).
La Under 12, cugirenii au remizat în primul meci, 1-1 cu Someșul Satu Mare, pierzând a doua confruntare cu Viitorul Zalău, scor 3-5 (în fața gazdelor luându-și revanșa în finala mică). A urmat victoriile cu Lotus Băile Felix (1-0) și Ponorul Vața (4-0), grație cărora Metalurgistul a acces în „careul de ași” și eșecul din semifinală cu Viitorul Târgu Frumos (0-4)
Foto: Alin Dan Chirilă
