Rămâi conectat

Sport

FOTO: Metalurgistul Cugir Under 12, locul 3 la Cupa Viitorul Zalău

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Metalurgistul Cugir Under 12 s-a clasat pe  locul 3 la Cupa Viitorul Zalău, o competiție de tradiție la care „roș-albaștrii” pregătiți de Alin Chirilă s-au remarcat.

Metalurgistul Cugir Under 12 s-a clasat pe locul 3 la Cupa Viitorul Zalău, competiție juvenilă disputată recent. Formația „roș-albastră” pregătită de Alin Chirilă a învins în finala mică pe gazdele de la Viitorul Zalău (după loviturile de departajare, scorul fiind 1-1, penalty-uri transformate de Mihăilă, Ilaș, Iagăr, Vasiu și Medrea).

Citește și: Metalurgistul Cugir, nouă achiziții în această vară, ultimele nume: Berța și Petra | Campanie prolifică de transferuri pentru „roș-albaștri”

Un rezultat merituos pentru micuții fotbaliști „roș-albaștri”, la un turneu de tradiție ajuns la a 20-a ediție, care a reunit, la 9 categorii de vârstă (de la Under 7 la Under 15), 90 de participante de la 38 de cluburi din țară. A mai fost prezentă și grupa Under 10 a Metalurgistului Cugir (antrenor Cătălin Pașcanu).

La Under 12, cugirenii au remizat în primul meci, 1-1 cu Someșul Satu Mare, pierzând a doua confruntare cu Viitorul Zalău, scor 3-5 (în fața gazdelor luându-și revanșa în finala mică). A urmat victoriile cu Lotus Băile Felix (1-0) și Ponorul Vața (4-0), grație cărora Metalurgistul a acces în „careul de ași” și eșecul din semifinală cu Viitorul Târgu Frumos (0-4)

Foto: Alin Dan Chirilă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Tudor Iuga și Antonio Dancu (CSȘ Blaj), bronz la Campionatele Naționale Under 18 de volei pe plajă | Sezon impresionant la competițiile din acest sezon pentru cei doi

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

22 august 2025

De

Tudor Iuga și Antonio Dancu (CSȘ Blaj), medalie de bronz la Campionatele Naționale Under 18 de volei pe plajă | Sezon impresionant la competițiile din acest sezon pentru cei doi Perechea formată din Tudor Iuga și Antonio Dancu (CSȘ Blaj) a cucerit medaliile de bronz în cadrul Campionatelor Naționale Under 18 de volei pe plajă, […]

Citește mai mult

Sport

Într-o partidă de verificare, Hermannstadt – CIL Blaj 5-0 (3-0) | Echipa din „Mica Romă” a încheiat amicalele cu un duel cu o prim divizionară

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

22 august 2025

De

Într-o partidă de verificare, Hermannstadt a învins CIL Blaj 5-0 (3-0). Echipa din „Mica Romă” a încheiat amicalele cu un duel cu o prim divizionară Într-o partidă de verificare, ieri, prim divizionara Hermannstadt a învins CIL Blaj, scor 5-0 (3-0), într-un duel sentimental pentru Daniel Tătar, antrenorul vizitatorilor. Citește și: Liga 3, runda inaugurală: Unirea Alba […]

Citește mai mult

Sport

Cât costă biletele la meciul cu Botoșani de la Alba Iulia: CSM Unirea a stabilit și prețul abonamentelor pentru noul sezon

Lucian Daramus

Publicat

acum 21 de ore

în

21 august 2025

De

Cât costă biletele la meciul cu Botoșani de la Alba Iulia: CSM Unirea a stabilit și prețul abonamentelor Biletele la meciul pe care divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia îl va juca pe teren propriu cu prim-divizionara FC Botoșani în play-off-ul Cupei României la fotbal costă 20 de lei. Citește și: CSM Unirea Alba Iulia […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 7 minute

În locul vilei de protocol, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat acordarea unui apartament. Decizia a fost secretizată!

În locul vilei de protocol, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat acordarea unui apartament. Decizia a fost secretizată! Guvernul României...
Actualitateacum 2 ore

22 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Rafalele vor atinge și 80…90 km/h

22 august 2025 |Este COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară, până deseară: Averse...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

Șofer, mită 50 de lei la Alba Iulia ca să nu-și piardă permisul după ce trecuse pe culoarea roșie a semaforului. Polițistul a refuzat banii. Ce s-a întâmplat cu bărbatul inculpat

Un șofer a dat mită 50 de lei la Alba Iulia ca să nu-și piardă permisul după ce trecuse pe...
Ştirea zileiacum o oră

Trei persoane trimise în judecată de Tribunalul Alba pentru deținerea, într-un imobil din Ocna Mureș, de ţigarete fără marcaj fiscal românesc și fără documente de provenienţă. Erau destinate comercializării

Trei persoane trimise în judecată de Tribunalul Alba pentru deținerea, într-un imobil din Ocna Mureș, de ţigarete fără marcaj fiscal...

Curier Județean

Curier Județeanacum 31 de minute

Cum s-a produs accidentul de pe DN 74, de la Bucium Cerbu: Un bărbat de 45 de ani și o femeie de 80 de ani, din Zlatna, răniți după mașina în care se aflau s-a răsturnat

Cum s-a produs accidentul de pe DN 74, de la Bucium Cerbu Vineri, 22 august 2025, în jurul orei 08.41,...
Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Diana Ciurbe, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov

Diana Ciurbe, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Sublocotenent Diana...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 19 ore

VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”

Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei

Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 6 ore

22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie: „Înainte băieți, sunteți cu mine!”

22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie Pe 22 august 1917, în bătălia de la Varnița și...
Opinii - Comentariiacum o zi

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea