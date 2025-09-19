Metalurgistul Cugir – Timișul Șag 2-0 (2-0)! Cugirenii, lideri – cu maximum de puncte, Philip Pahone – primul gol în Liga 3

Metalurgistul Cugir – Timișul Șag 2-0 (2-0)! Cugirenii, lideri – cu maximum de puncte, Philip Pahone a marcat primul gol în Liga 3

Metalurgistul Cugir are maximum de puncte după 4 runde în Seria 7, echipa „roș-albastră” impunându-se în fața fanilor cu scorul de 2-0 (2-0) în disputa cu Timișul Șag.

Citește și: FOTO: Philip Pahone, debut în Liga 3, pentru Metalurgistul Cugir, la 15 ani și aproape 6 luni!

Elevii lui Lucian Itu s-au desprins rapid pe tabelă, goluri semnate de P. Pahone (2, prima reușită în Liga 3) și nigerianul Agbomoniyi (8). Cugirenii se mențin lideri, după o parcurs extraordinar, cu 4 victorii din tot atâtea jocuri și 3 întâlniri câștigate fără a primi gol! Runda viitoare este derby „de Alba” CIL Blaj – Metalurgistul Cugir.

De remarcat prima reușită în eșalonul terț pentru Philip Pahone, fotbalistul din 2009, care a punctat la vârsta de 16 ani și 4 luni

