FOTO: Philip Pahone, debut în Liga 3, pentru Metalurgistul Cugir, la 15 ani și aproape 6 luni!

Talentatul Philip Pahone, a debutat în Liga 3, pentru Metalurgistul Cugir, la o vârstă extrem de fragedă, 15 ani și aproape 6 luni!

Pahone junior a intrat în minutul 78 al întâlnirii dintre Metalurgistul Cugir și Gloria Bistrița, scor 0-4, din etapa a 12-a Seriei 7, și a fost aproape să înscrie în minutul 88.

Dacă pentru „roș-albaștrii” a fost o zi tristă din pricina eșecului drastic, cel mai net insucces în fața fanilor, pentru tânărul jucător născut în 2009 acest duel va rămâne mereu întipărit în minte.

Philip Pahone, fiul fostului președinte al Metalurgistului Cugir Ciprian Pahone, s-a întors în vară la echipa din orașulul natal, după ce a jucat la Universitatea Cluj Under 15, iar în acest sezon a mai fost în câteva rânduri pe banca de rezerve a formației pregătite de Lucian Itu.

Philip evoluează pe postul de mijlocaș, este ambidextru și antrenorii din fotbalul juvenil îl consideră un jucător cu un potențial imens.

De altfel, în urmă cu mai bine de un an a participat, la Buftea, în vara lui 2023, la tabăra de formare a lotului național Under 15, alături de Rafael Palco (Optimum Alba Iulia/ Juniorul Aiud) și Alexandru Zahan (originar din Alba Iulia, fost la Optimum Alba Iulia, legitimat la FCSB). La întrecerile organizate de AJF Alba anii trecuți s-a remarcat mereu, iar în 2022 Philip Maximus Pahone (Metalurgistul Cugir) a fost golgheter la Under 15.



Metalurgistul Cugir are în efectiv o serie de tineri localnici, pe lângă mai vechii componenți Tăban, Goronea, M. Codrea sau Udrea, fiind promovate în ultimii ani talente precum Herlea, S. Itu, Perjeriu sau Bura.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI