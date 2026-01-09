Metalurgistul Cugir și-a stabilit strategia de pregătire pentru calificarea în play-off | Agbomoniyi și Cristache, primele plecări
Metalurgistul Cugir și-a stabilit strategia de pregătire pentru calificarea în play-off | Agbomoniyi și Cristache, primele plecări din „roș-albastru”
Metalurgistul Cugir, revelația fotbalului județean în eșalonul terț, și-a stabilit strategia de pregătire, asta după ce „roș-albaștrii” iernează pe treapta a treia a podiumului Seriei 7.
Citește și: Derby-urile „de Alba”, sarea și piperul fotbalului județean în Liga 3! Metalurgistul Cugir – prima în topul Albei, la finele lui 2025, Golda (CSM Unirea Alba Iulia) – coșmar pentru conjudețene
Formația pregătită de Lucian Itu, cel mai longeviv antrenor din Alba (instalat în vara anului 2019), își propune să se califice în play-off, acesta fiind obiectivul pentru ultimele 5 etape rămase din sezonul regular.
„Suntem în căutări să ne întărim. Ne dorim 2-3 jucători și, în funcție de ce găsim, o să și renunțăm la unii dintre componenții lotului”, a punctat antrenorul Lucian Itu.
Sunt certe, chiar dacă nu oficializate, plecările a doi jucători, ambii veniți în intersezon, underul Cristache (Concordia Chiajna), respectiv nigerianul Oluwaseun Agbomoniyi. Atacantul de culoare, fost și la CSM Unirea Alba Iulia și Viitorul Sântimbru, a marcat în două rînduri în stagiunea curentă și are propuneri de la alte echipe din județ și nu numai.
Reunirea esre programată în 19 ianuarie, cu un stagiu centralizat de pregătire, cu o durată de două săptămâni, pe plan local. Se caută un adversar pentru primul amical al anului, în 24 ianuarie, probabil cu o formație din SuperLiga Alba, țintarul jocurilor de verificare cuprinzând și alte 4 întâlniri: ACS Mediaș (31 ianuarie), Minerul Lupeni (7 februarie), CSM Deva (14 februarie) și Unirea DMO (21 februarie). Startul sezonului de primăvară se va da acasă, în 27 februarie, cu un derby „de Alba”, cu CSU Alba Iulia.
Comparativ cu contracandidatele din Arad, Metalurgistul Cugir are un punct peste Viitorul Arad și două mai mult raportat la Unirea Sântana.
