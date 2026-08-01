Metalurgistul Cugir, prima victorie amicală, 7-1 la Avrig | Triplă – Bura și doi jucători noi Avram și Bumb („U” Cluj)
Metalurgistul Cugir, prima victorie amicală, 7-1 la Avrig | Triplă – Bura și doi jucători noi B. Avram și Bumb („U” Cluj)
Divizionara terță Metalurgistul Cugir a încheiat stagiul centralizat cu un joc de verificare, primul în deplasare din această vară, cu FC Avrig (Liga 4 Sibiu), 7-1 (2-0), marcatori G. Cristea, Todoran, Bura – 3, P. Pahone, B. Minteuan.
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Cugirenii s-au calificat în turul secund al Cupei României, după 10-0 la Șugag și joacă miercuri, 5 august, la ora 17.30, în fața fanilor, cu Jiul Petroșani.
Metalurgistul, noutăți: B.Avram (2009, „U” Cluj) – Bumb (2009, „U” Cluj), Butnariu (CSM Unirea Alba Iulia, dorit de CSU Alba Iulia). Antrenor Lucian Itu. Nu au jucat, din diverse motive, R. Pop, Perjeriu, Bugnariu, Liubashov, Cuțitei (la juniori), s-a renunțat la Câșlariu. Va urma partida de verificare cu Inter Sibiu (8 august).
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