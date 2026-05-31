FOTO | O mămică din Alba creează jucării croșetate prin tehnica amigurumi: ,,Nimic nu mă bucură mai mult decât jucăriile”

O mămică din Alba creează jucării croșetate prin tehnica amigurumi: ,,Nimic nu mă bucură mai mult decât jucăriile”

Cu siguranță nu există persoană căreia să nu-i placă jucăriile. De când am devenit mamă de băiat și fată, lumea jucăriilor m-a cucerit definitiv. De la puzzle-uri și jocuri de construit, până la mașini și faimoasele păpuși, toate au un farmec aparte. În categoria păpușilor am descoperit însă ceva cu totul special: păpușile personalizate, create pentru un copil anume.

Tot prin intermediul acestor povești am cunoscut-o pe Mihaela Matieș, o mamă dedicată din Șpring. La 43 de ani, reușește să îmbine armonios pasiunea cu viața de familie. Lucrul de mână o definește și îi oferă cadrul perfect pentru a-și exprima creativitatea, răbdarea și dragostea pentru frumos. Zilele trecute, într-o discuție ca între mămici, i-am descoperit povestea, pe care o împărtășesc și cu voi. Modul în care vorbește despre familie și pasiune m-a impresionat profund.

„Familia este centrul universului meu, iar fiecare zi este o oportunitate de a dărui iubire, grijă și inspirație. Sunt o persoană caldă, atentă la detalii, care pune suflet în tot ceea ce face. M-am născut și am copilărit într-un sat de pe partea stângă a râului Moldova. Acolo a început pasiunea mea pentru lucrul de mână, alături de mama și bunica. Tot acolo am urmat și școala de meserii, într-un domeniu fără legătură cu ceea ce fac astăzi. Rădăcinile materne sunt din județul Alba, mama fiind născută într-un sat de pe Valea Sebeșului”, povestește Mihaela.

– Cum a apărut pasiunea pentru croșetat?

– Am învățat să croșetez de mică și am realizat diverse obiecte de decor. A urmat o pauză lungă de la croșetat, iar acum șase ani căutam ceva nou. Nu știam atunci că urma să descopăr această artă minunată. Am găsit un tutorial cu un pui croșetat și mi-am spus: Ce poate fi așa de greu? Știu să croșetez, e floare la ureche. Atunci am realizat că nu știam aproape nimic despre această artă. Totuși, din niște resturi de fire și cu o croșetă nepotrivită, am reușit să realizez un puiuț pe care îl păstrez și astăzi. Nu este cel mai reușit, dar este începutul poveștii mele.

– Cum ai început să creezi păpuși?

– La început voiam să fac de toate, dar am realizat că nimic nu mă bucură mai mult decât jucăriile. Am început să caut tehnici, modele și materiale potrivite. În căutarea mea m-am lovit de nenumărate refuzuri, dar asta nu m-a făcut să mă opresc. În drumul meu am întâlnit doamne fermecate, cu aceeași pasiune, de la care am învățat și le mulțumesc.

– Povestește-mi despre tehnica pe care o folosești pentru a crea aceste minunății.

– Tehnica folosită în realizarea jucăriilor croșetate se numește amigurumi. Aceasta este o tehnică japoneză de croșetat sau tricotat prin care se realizează jucării mici, de obicei animale, păpuși sau creaturi fantastice umplute cu material sintetic. Termenul provine din limba japoneză prin combinarea termenilor ami – care înseamnă a croșeta/a tricota, și nuigurumi – care se traduce ca jucărie de pluș. Tehnica a devenit populară în Japonia și s-a răspândit rapid în întreaga lume datorită aspectului drăgălaș și personalizabil al jucăriilor. La amigurumi se lucrează, de obicei, în spirală. Se folosesc puncte simple (picioruș scurt), se umple cu vatelină sau alt material moale. Amigurumi nu este doar o tehnică de lucru manual, ci și o formă de artă decorativă și un hobby foarte apreciat.

– Cum a apărut „Ela’s Magic Yarn” și de ce acest nume?

– Ela’s Magic Yarn a apărut din dorința de a arăta lumii minunățiile realizate de mine, din pasiune și dragoste pentru manual. Numele vine de la prenumele meu, Mihaela, și de la magia care se întâmplă atunci când croșeta întâlnește firul, iar din împletirea lor iau naștere creații unice, pline de suflet.

– Cât de căutate sunt aceste păpuși?

– Nu atât cât mi-aș dori, poate pentru că nu știu încă să ajung la publicul potrivit.

– Ce alte pasiuni mai ai?

– Iubesc florile, grădinăritul și plimbările în aer liber.

– Din punctul tău de vedere, pasiunea pentru ceva se poate transforma în carieră?

– Eu văd croșetatul mai mult decât un hobby. Croșetatul nu este doar o activitate relaxantă, ci și o oportunitate reală de a crea produse unice: haine, accesorii, decorațiuni sau cadouri personalizate.

– Ce sfat ai pentru tinerele care doresc să realizeze aceste păpuși?

– Sfaturi pe care le-am primit si eu la început de drum, și anume să urmărească tutoriale pentru că acum se găsesc și în limba română. Acolo pot vedea tehnicile necesare pentru realizarea jucăriilor amigurumi. Foarte important, la început să aleagă un fir mai gros și o croșetă potrivită pentru a lucra mai ușor. Să nu cumpere toate firele pe care le văd, pentru că nu au nevoie de ele și o să ajungă să facă o colecție, ca mine. Să înceapă cu proiecte ușoare, sunt ideale pentru începători, și să nu se sperie de greșeli, pot desface și reface fără probleme.

