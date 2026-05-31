VIDEO | Cursa de Rățuște 2026, la Alba Iulia. 2.000 de rățuște ,,au înotat” pe râul Ampoi pentru o cauză caritabilă: Dotarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba cu aparatură medicală
Cursa de Rățuște 2026, la Alba Iulia. 2.000 de rățuște ,,au înotat” pe râul Ampoi pentru o cauză caritabilă: Dotarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba cu aparatură medicală
Cursa de Rățuște este un eveniment caritabil, ajuns la cea de-a treia ediție, în care sute de rățuște din cauciuc sunt lansate simultan pe râul Ampoi, în proximitatea Carolina Mall.
Cursa de rățuște, a III-a ediție, a avut loc la Alba Iulia duminică, 31 mai 2026, la Carolina Mall, 2000 de “rățuște” luând startul pe apă în cadrul evenimentului caritabil.
Fiecare rățușcă a avut un număr unic, asociat unui bilet cumpărat de participanți. Primele rățuște ajunse la linia de sosire au adus premii câștigătorilor. Fondurile strânse vor contribui la dotarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba cu aparatură medicală.
Deschiderea evenimentului a avut loc la ora 15.00, cu momente artistice susținute de clasele de dans popular ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și Ansamblul „Plaiuri Sebeșene”
Din program nu a lipsit concursul de desene cu cretă pe asfalt și ștafeta rățuștelor (părinți și copii). Cei prezenți au putut participa și la un concurs de îndemânare.
Momente artistice au fost susținute pe parcursul zilei de trupa de dans modern și majorete AZAR a Clubului Copiilor Sebeș și de trupa de dansuri antice și medievale Antheia Imperialis.
Înainte de startul cursei a avut loc și un flashmob pe malul râului Ampoi, iar la ora 19.00, rățuștele au fost aruncate în apă.
Pe tot parcursul evenimentului, participanții au putut profita de Spin & Win, raftul cu rățuște, facepainting, animale din baloane, robotică, ateliere creative, dar și de limonadă răcoroasă și gogoși delicioase.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | O mămică din Alba creează jucării croșetate prin tehnica amigurumi: ,,Nimic nu mă bucură mai mult decât jucăriile”
O mămică din Alba creează jucării croșetate prin tehnica amigurumi: ,,Nimic nu mă bucură mai mult decât jucăriile” Cu siguranță nu există persoană căreia să nu-i placă jucăriile. De când am devenit mamă de băiat și fată, lumea jucăriilor m-a cucerit definitiv. De la puzzle-uri și jocuri de construit, până la mașini și faimoasele păpuși, […]
VIDEO | Parada portului popular la ”Fiii Satului Oarda” 2026. Slujbă de binecuvântare a holdelor, în sfânta zi de Rusalii
Parada portului popular la ”Fiii Satului Oarda” 2026. Slujbă de binecuvântare a holdelor, în sfânta zi de Rusalii Comunitatea din Oarda a avut parte duminică seara de momente emoționante în cadrul evenimentului „La Oarda de Rusalii – Fiii Satului”, Parada Portului Popular a reunit localnici de toate vârstele, îmbrăcați în costume tradiționale specifice zonei. Parada […]
Cu cât vor fi MAJORATE tarifele la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Noile prețuri pentru bilete și abonamente
Cu cât vor fi MAJORATE tarifele la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Noile prețuri pentru bilete și abonamente Un proiect de hotărâre de Consiliu Județean privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
1-2 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor Hidrologii au emis o avertizare...
Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei. O creștere cu 16% față de 2025
Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei....
Știrea Zilei
VIDEO | Cursa de Rățuște 2026, la Alba Iulia. 2.000 de rățuște ,,au înotat” pe râul Ampoi pentru o cauză caritabilă: Dotarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba cu aparatură medicală
Cursa de Rățuște 2026, la Alba Iulia. 2.000 de rățuște ,,au înotat” pe râul Ampoi pentru o cauză caritabilă: Dotarea...
FOTO | O mămică din Alba creează jucării croșetate prin tehnica amigurumi: ,,Nimic nu mă bucură mai mult decât jucăriile”
O mămică din Alba creează jucării croșetate prin tehnica amigurumi: ,,Nimic nu mă bucură mai mult decât jucăriile” Cu siguranță...
Curier Județean
Câți bani alocă în 2026 Primăria Alba Iulia pentru susținerea culturii scrise: Cum sunt deciși beneficiarii
Câți bani alocă în 2026 Primăria Alba Iulia pentru susținerea culturii scrise: Cum sunt deciși beneficiarii Un proiect de hotărâre...
FOTO | Tinerii cu Skepsis, premiați la Festivalul de Teatru Contemporan ActFest 2026, organizat la Galați
Tinerii cu Skepsis, premiați la Festivalul de Teatru Contemporan ActFest 2026, organizat la Galați Tinerii membri ai trupei Skepsis s-au...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...