VIDEO | Cursa de Rățuște 2026, la Alba Iulia. 2.000 de rățuște ,,au înotat” pe râul Ampoi pentru o cauză caritabilă: Dotarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba cu aparatură medicală

Ioana Oprean

Cursa de Rățuște este un eveniment caritabil, ajuns la cea de-a treia ediție, în care sute de rățuște din cauciuc sunt lansate simultan pe râul Ampoi, în proximitatea Carolina Mall.

Cursa de rățuște, a III-a ediție, a avut loc la Alba Iulia duminică, 31 mai 2026, la Carolina Mall, 2000 de “rățuște” luând startul pe apă în cadrul evenimentului caritabil.

Fiecare rățușcă a avut un număr unic, asociat unui bilet cumpărat de participanți. Primele rățuște ajunse la linia de sosire au adus premii câștigătorilor. Fondurile strânse vor contribui la dotarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba cu aparatură medicală.

Deschiderea evenimentului a avut loc la ora 15.00, cu momente artistice susținute de clasele de dans popular ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și Ansamblul „Plaiuri Sebeșene”

Din program nu a lipsit concursul de desene cu cretă pe asfalt și ștafeta rățuștelor (părinți și copii). Cei prezenți au putut participa și la un concurs de îndemânare.

Momente artistice au fost susținute pe parcursul zilei de trupa de dans modern și majorete AZAR a Clubului Copiilor Sebeș și de trupa de dansuri antice și medievale Antheia Imperialis.

Înainte de startul cursei a avut loc și un flashmob pe malul râului Ampoi, iar la ora 19.00, rățuștele au fost aruncate în apă.

Pe tot parcursul evenimentului, participanții au putut profita de Spin & Win, raftul cu rățuște, facepainting, animale din baloane, robotică, ateliere creative, dar și de limonadă răcoroasă și gogoși delicioase.

