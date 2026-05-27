Scene desprinse din filmele de acțiune la Vinerea: Un șofer de BMW a lovit intenționat, din plin, un alt autoturism, la peste 100 de km/h: Este cercetat pentru tentativă de omor

Scene desprinse din filmele de acțiune la Vinerea: Un șofer de BMW a lovit intenționat, din plin, un alt autoturism, la peste 100 de km/h: Este cercetat pentru tentativă la omor

O șicanare violentă în trafic era să se transforme într-o tragedie pe un drum din localitatea Vinerea, spre Cugir, în data de 28.12.2025.

Un bărbat de 36 e ani a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de „tentativă la omor” după ce a urmărit şi ajuns din urmă un alt autoturism, moment în care a intrat în depășire, apoi l-a lovit, intenționat, din plin.

În urma impactului, mașina victimei a fost proiectată în afara șoselei, unde s-a răsturnat de mai multe ori. Anchetatorii spun că agresorul a acționat conștient și a acceptat riscul că gestul său i-ar putea fi fatal celuilalt șofer.

Bărbat de 36 de ani, cercetat pentru tentativă de omor

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 25.05.2026, trimiterea în judecată a unui inculpat în vârstă de 36 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de „tentativă la omor”, prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 188 alin. 1 Cod penal, cu judecarea cauzei fiind învestit Tribunalul Alba.

Ce spun procurorii

În fapt, din cercetările efectuate în cauză, a reieșit că în data de 28.12.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla la volanul unui autoturismului marca BMW, deplasându-se cu viteză de minim 100 de km/h spre localitatea Cugir, pe strada Principală din loc. Vinerea, jud. Alba, în apropiere de ieşirea din localitate, după ce a urmărit şi ajuns din urmă autoturismul persoanei vătămate, imediat după începerea unei manevre tipice de depăşire prin partea stângă a autoturismului persoanei vătămate, în contextul în care se afla pe sensul opus de mers, în timp ce se afla în dreptul autoturismului acesteia, printr-o manevră intenționată și nejustificată, respectiv efectuarea unui viraj spre dreapta cu autoturismul condus, a izbit cu putere autoturismul marca Volkswagen Polo, condus de persoana vătămată, care se deplasa de asemenea cu viteză de minim 97 de km/h în aceeaşi direcţie, aflându-se pe sensul de mers spre oraşul Cugir, iar ca urmare a faptei sale, inculpatul a determinat răsturnarea și rostogolirea autoturismului în care se afla persoana vătămată în afara părții carosabile, acceptând posibilitatea că ar putea suprima viaţa persoanei vătămate, atât ca urmare a unui eventual impact al autoturismului condus de aceasta cu un obiect fix, rigid (stâlpi de iluminat, autoturismele parcate pe acostament), cât şi prin eventuala proiectare a persoanei vătămate în afara autoturismului condus de aceasta.

Persoana vătămată, în vârstă de 45 de ani, a suferit leziuni corporale uşoare, care nu au fost evaluate prin acordarea de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

În cursul efectuării urmăririi penale, faţă de inculpat au fost luate măsuri preventive, respectiv reţinerea acestuia pentru 24 de ore în data de 03.01.2026, iar ulterior măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, măsură care a fost prelungită succesiv şi menţinută inclusiv la data emiterii rechizitoriului.

În cuprinsul actului de sesizare a instanţei, procurorul a solicitat atât menţinerea măsurii preventive, cât şi luarea de către instanţă a măsurii de siguranţă a confiscării speciale, prin echivalent bănesc, a autoturismului condus de inculpat, având în vedere că bunul a fost folosit de către inculpat la comiterea presupusei fapte, iar proprietarul autoturismului, altul decât inculpatul, nu avea cum, în raport de circumstanţele cauzei, să cunoască scopul folosirii bunului.

Investigațiile au fost efectuate cu sprijinul organelor de poliție din cadrul I.P.J. Alba – Serviciul de Investigaţii Criminale şi Serviciul Rutier, precum şi din cadrul Poliţiei Oraşului Cugir.

Facem precizarea că trimiterea în judecată este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, care nu poate, sub nicio formă, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, se arată într-un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI