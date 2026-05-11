FOTO | Premieră în turismul din Alba Iulia: Primul „Info Trip” dedicat agențiilor de turism din România, organizat prin colaborarea dintre mediul public și cel privat

Premieră în turismul din Alba Iulia: Primul „Info Trip” dedicat agențiilor de turism din România, organizat prin colaborarea dintre mediul public și cel privat
Centrul Cultural Palatul Principilor și antreprenori din turism au organizat, weekendul trecut, primul „Info Trip” dedicat profesioniștilor din industria turismului, o vizită de documentare menită să contribuie la promovarea municipiului Alba Iulia ca destinație culturală, istorică și turistică de interes național.
Evenimentul a reunit peste 20 de reprezentanți ai unor agenții de turism și ghizi profesioniști din mai multe zone ale țării. Scopul întâlnirii a fost acela de a crea o legătură directă între operatorii locali din turism și cei care construiesc, promovează și vând pachete turistice pentru publicul din România.
Trei zile dedicate patrimoniului, ospitalității și experiențelor locale
Pe parcursul celor trei zile, invitații au avut ocazia să descopere Alba Iulia din perspectiva unui oraș care poate oferi mai mult decât o simplă vizită de câteva ore. Programul a inclus obiective istorice, momente de reconstituire, întâlniri cu operatori HoReCa și experiențe gastronomice și culturale organizate în Cetatea Alba Carolina și la Palatul Principilor Transilvaniei.
Printre momentele principale ale vizitei s-au numărat demonstrațiile de reconstituire istorică susținute de Garda Cetății Alba Carolina, Legiunea a XIII-a Gemina și Lupii Apoulonului, tururile de prezentare la unități de cazare și restaurante partenere, precum și un concept de „reenactment culinar” găzduit în spațiile Palatului Principilor.
Programul a fost completat de degustări de vinuri locale, realizate în parteneriat cu Asociația „Țara Vinului”, contact direct cu Festivalul din Țara Vinului și momente artistice de jazz, care au pus în valoare atmosfera locului și potențialul orașului de a integra patrimoniul, gastronomia și evenimentele culturale într-o ofertă turistică coerentă.
Colaborarea public-privat, esențială pentru promovarea destinației
Organizarea acestui prim „Info Trip” a fost posibilă prin colaborarea dintre sectorul public și mediul privat local. În acest prim demers s-au implicat și au susținut promovarea orașului Alba Iulia: Asociația „Țara Vinului”, Hotel Transilvania, Hotel Cetate, Hotel Astoria, Hotel Allegria, Pensiunea Casa Negrea, restaurantul Allegria, Framm’s, Czech In La Vizitiu, precum și ghidul local Cristian Kalanyos.
Prin această inițiativă, Alba Iulia a fost prezentată nu doar ca oraș al patrimoniului și al istoriei, ci și ca destinație pregătită să primească grupuri organizate, city break-uri tematice, circuite culturale și experiențe turistice construite în jurul Cetății Alba Carolina.
Importanța acestui Info Trip e confirmată și de feedbackul participanților. 92% au declarat că sigur vor include Alba în rândul destinațiilor în care vor reveni cu turiști începând chiar din acest sezon turistic.
O invitație deschisă pentru operatorii locali
„Această primă ediție a arătat cât de mult putem câștiga atunci când lucrăm împreună și când prezentăm orașul ca o destinație unitară. Alba Iulia are patrimoniu, are povești, are spații valoroase, are oameni implicați și servicii turistice care merită promovate. Ne dorim ca edițiile următoare să aducă alături de noi cât mai mulți operatori locali din HoReCa și turism, pentru ca imaginea orașului să fie cât mai completă și cât mai convingătoare pentru agențiile de turism și pentru vizitatori”, transmit reprezentanții Centrului Cultural Palatul Principilor.
Următoarea ediție a Info Trip-ului dedicat profesioniștilor din industria turismului este planificată pentru sfârșitul acestui an.
