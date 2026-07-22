Sport

Metalurgistul Cugir, 3 dintr-o lovitură: Balaur, S. Bran și Butnariu! Achiziții importante pentru „roș-albaștri”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Divizionara terță Metalurgistul Cugir, 3 dintr-o lovitură: Balaur, S. Bran și Butnariu! Achiziții importante pentru „roș-albaștri”

Metalurgistul Cugir mută spectaculos la bursa transferurilor cu Ionuț Balaur (37 de ani, ex-CSM Unirea Alba Iulia), Sebastian Bran (18 ani, „U” Cluj) și Mihai Butnariu (19 ani, CSM Unirea Alba Iulia).

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Sunt transferuri care ar rezolva două probleme importante pentru „roș-albaștri”, zona centrală a defensivei, unde singura variantă era Luibashov; dar și capitoul under, extrem de delicat în această perioadă.

Balaur s-a pregătit deja sub comanda lui Lucian Itu în aceste zile. Experimentatul jucător, fost căpitan al Unirii Alba Iulia, pentru care a evoluat în ultimele două sezoane, nu a jucat deloc în 2026. Tras pe linie moartă după instalarea lui Dragoș Militaru, Balaur venea după o accidentare suferită la… Cugir (8 noiembrie 2025, 4-0 pentru CSM Unirea Alba Iulia), ultimul său joc oficial. Sebastian Bran s-a aflat câteva zile la antrenamentele formației din orașul natal, însă Cristian Pustai a decis să nu-l păstreze în efectiv. Bran (2008), carea aparține de „U” Cluj, a mai trecut în această vară pe la divizionarele secunde Metalul Buzău și CSC Șelimbăr, însă, din diverse motive, nu a rămas. Butnariu (2007), produs 100 la sută al Uniri, a debutat în Liga 3 sub comanda lui Pelici, a jucat puțin sezonul trecut și a început pregătirea estivală la CSM Unirea Alba Iulia.

Cei trei pot debuta în jocul amical cu CSM Deva, sâmbătă, 25 iulie, pe propriul teren. Cugirenii i-au mai înregimentat pe Cocan (ACS Mediaș), Sebaș (CSU Alba Iulia), Similie și Bugnariu (LPS Sebeș, Under 19), revenind și talentatul P. Pahone, care s-a pregătit 3 săptămâni cu divizionara secundă ASA Tg. Mureș, însă nu a dorit să semneze contractul.

Foto: Lucian Danciu

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