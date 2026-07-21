VIDEO | Parc fotovoltaic cu baterii de stocare de 450 kW la Mirăslău: Investiția care va reduce factura de 30.000 de lei pe lună

Comuna Mirăslău își reduce factura la energie printr-un parc fotovoltaic cu baterii de stocare, în valoare de 600.000 de lei, din fonduri europene: „30.000 de lei plătim lunar factura la energie”

Administrația locală din Mirăslău ar urma să reducă semnificativ factura la energie electrică datorită unui parc fotovoltaic în valoare de aproximativ 600.000 de lei, proiect finanțat integral din fonduri europene, mai exact prin PNRR.

Investiția include și baterii de stocare de mare capacitate și va alimenta iluminatul public, școala și alte instituții din comună.

Parcul fotovoltaic va avea o capacitate instalată de 145 kW, în timp ce bateriile de stocare vor avea o capacitate de aproximativ 450 kW, de trei ori mai mare. „Această energie produsă aici, de panourile fotovoltaice, va fi introdusă în rețea și consumată de instalațiile noastre din comună, respectiv iluminatul public, școala și, probabil, baza sportivă”, a explicat Aurel Mărginean, primarul comunei Mirăslău. Edilul a precizat că sediul Primăriei nu este inclus în acest proiect, deoarece beneficiază deja de un sistem propriu de panouri fotovoltaice.

„Noi credem că va acoperi toată cantitatea pe care o consumăm”

Primarul a continuat prin a spune că, dacă parcul fotovoltaic va funcționa la parametrii proiectați, acesta ar putea acoperi consumul de energie electrică necesar. Potrivit acestuia, consumul este redus și datorită sistemului de iluminat public cu LED-uri instalat în comună.

„Noi credem că va acoperi toată cantitatea pe care o consumăm, având în vedere că avem și iluminat public stradal cu LED-uri, iar lămpile sunt de putere mică”, a declarat Aurel Mărginean.

Pentru realizarea parcului fotovoltaic, Primăria Mirăslău a suportat inițial doar costurile pentru achiziționarea terenului și pentru serviciile de proiectare. Totuși, administrația locală a depus documentația necesară pentru recuperarea acestor sume, inclusiv a cheltuielilor cu studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, acestea fiind considerate cheltuieli eligibile în cadrul finanțării europene.

„30.000 de lei plătim lunar factura la energie”

Pe lângă asigurarea independenței energetice, parcul fotovoltaic ar urma să contribuie și la reducerea cheltuielilor administrației locale. În prezent, Primăria Mirăslău plătește aproximativ 30.000 de lei pe lună pentru energia electrică: „Factura la energie e destul de piperată, pentru că știți că prețurile s-au mărit, și cu nebuloasa asta de reactualizare a prețurilor, în jur de 30.000 plătim lunar”, a declarat primarul Aurel Mărginean.

Potrivit edilului, principalul obiectiv al investiției este diminuarea costurilor cu energia electrică, în contextul creșterii constante a prețurilor.

„Să scădem cheltuielile lunare cu energia electrică, care vedeți că din ce în ce e tot mai scumpă. Și sperăm noi să reducem substanțial aceste cheltuieli, dacă nu le putem elimina în totalitate”, a mai spus Aurel Mărginean.

Când ar urma să fie finalizate lucrările

Lucrările la parcul fotovoltaic din Mirăslău ar urma să fie finalizate în cel mult două luni. După finalizarea investiției, următorul pas va fi racordarea la rețeaua electrică, proces care depinde de unele aspecte tehnice: ,,Avem ceva probleme cu conectarea la rețeaua electrică întrucât sunt niște probleme și la Electrica”, a explicat edilul.

Totuși, primarul Aurel Mărginean, a precizat că transformatorul care se află în imediata apropiere ar putea facilita punerea rapidă în funcțiune a parcului fotovoltaic din Mirăslău.