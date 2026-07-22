Pensii 2026 | Cine primește pensia minimă în România: Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pensionarii pentru a beneficia de acest sprijin
Cine primește pensia minimă în România: Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pensionarii pentru a beneficia de acest sprijin
Milioane de români sunt interesați de pensia minimă, un sprijin acordat de stat persoanelor care, deși au ieșit la pensie, încasează venituri foarte mici. În România, acest beneficiu poartă denumirea oficială de indemnizație socială pentru pensionari și are rolul de a garanta un venit minim celor aflați în această situație.
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Cine poate primi pensia minimă
Indemnizația socială se acordă pensionarilor din sistemul public de pensii, dar și celor din alte sisteme neintegrate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.
Beneficiarii trebuie să aibă stabilit dreptul la una dintre următoarele categorii de pensii:
*pensie pentru limită de vârstă;
*pensie anticipată sau anticipată parțial (în condițiile legii);
*pensie de invaliditate;
*pensie de urmaș.
Condiția esențială este ca venitul total din pensie sau din pensii să fie mai mic decât nivelul indemnizației sociale stabilit anual de Guvern.
Cum se acordă sprijinul
Indemnizația socială nu reprezintă o pensie distinctă, ci un supliment financiar acordat până la atingerea plafonului minim garantat.
De exemplu, dacă un pensionar are o pensie de 900 de lei, iar nivelul indemnizației sociale este de 1.281 de lei, statul va achita diferența de 381 de lei, astfel încât beneficiarul să încaseze suma minimă garantată.
Acordarea acestui drept se face, de regulă, automat de către casa teritorială de pensii, fără ca pensionarul să depună o cerere separată, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.
Cine nu poate beneficia
Nu toate persoanele cu venituri reduse primesc automat indemnizația socială. De regulă, nu beneficiază de acest sprijin persoanele care nu au calitatea de pensionar sau cele ale căror venituri din pensii depășesc plafonul stabilit de legislația în vigoare.
În cazul în care cuantumul pensiei crește peste nivelul indemnizației sociale, suplimentul încetează să mai fie acordat.
Ce trebuie să știe pensionarii
Indemnizația socială este finanțată de la bugetul de stat și urmărește protejarea persoanelor vârstnice cu venituri foarte mici. Valoarea acesteia poate fi modificată prin acte normative adoptate de Guvern sau Parlament, iar beneficiarii trebuie să urmărească periodic anunțurile oficiale privind eventualele majorări.
Pentru cei care au nelămuriri privind drepturile de pensie sau modul de calcul al indemnizației sociale, informațiile pot fi obținute de la casa teritorială de pensii de care aparțin sau prin consultarea legislației în vigoare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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