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22 iulie 2026 | Trafic îngreunat pe o cale pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș între Săcel și Săliște: Ce lucrări au loc

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Trafic îngreunat pe o cale pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș între Săcel și Săliște: Ce lucrări au loc

Traficul se desfășoară îngreunat, miercuri, 22 iulie 2026, între orele 7.30 și 18.00 pe un sector al Autostrăzii A1.

Sunt în desfășurare lucrări între Săcel și Săliște.

Se executa lucrări de așternere covor asfaltic și de trasare a marcajelor rutiere.

Pe Calea 1 (Sibiu-Sebeș), banda 1 și banda de urgență sunt restricționate.

Astfel se circulă îngreunat pe banda 2 a căii1 (sens Sibiu-Sebeș).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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