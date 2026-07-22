22 iulie 2026 | Trafic îngreunat pe o cale pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș între Săcel și Săliște: Ce lucrări au loc

Cine primește pensia minimă în România: Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pensionarii pentru a beneficia de acest sprijin Milioane de români sunt interesați de pensia minimă, un sprijin acordat de stat persoanelor care, deși au ieșit la pensie, încasează venituri foarte mici. În România, acest beneficiu poartă denumirea oficială de indemnizație socială pentru […]