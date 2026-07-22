România, gazda grupei „triolorilor” la CEV EuroVolley 2026 | Vezi programul meciurilor de la Cluj-Napoca, din BTarena, din perioada 9-16 septembrie 2026

Cluj-Napoca găzduiește grupa României la CEV EuroVolley 2026. Tricolorii debutează pe 9 septembrie împotriva Letoniei.

Ziarul Unirea este partener media al Federației Române de Volei în promovarea acestui eveniment de marcă

În perioada 9–16 septembrie 2026, Cluj-Napoca va deveni unul dintre centrele voleiului european, odată cu desfășurarea Grupei D a Campionatului European de Volei Masculin – CEV EuroVolley 2026, competiție organizată în comun de România și alte țări gazdă. Toate meciurile grupei vor avea loc la BTarena.

Naționala masculină a României va disputa toate partidele din grupă în fața propriilor suporteri, urmând să întâlnească reprezentativele Letoniei, Elveției, Germaniei, Turciei și Franței.

România va deschide competiția la Cluj-Napoca miercuri, 9 septembrie, de la ora 20:00, într-o confruntare cu Letonia. Toate meciurile echipei naționale sunt programate la ora 20:00.

Programul României:

9 septembrie, ora 20:00 – România – Letonia

11 septembrie, ora 20:00 – România – Elveția

12 septembrie, ora 20:00 – România – Germania

14 septembrie, ora 20:00 – România – Turcia

16 septembrie, ora 20:00 – România – Franța

Adversarii tricolorilor au fost stabiliți în urma tragerii la sorți organizate de Confederația Europeană de Volei (CEV), România urmând să evolueze într-o grupă din care fac parte Franța, Germania, Turcia, Elveția și Letonia. În calitate de țară gazdă, România și-a exercitat dreptul de a selecta Letonia dintre echipele eligibile.

Un eveniment european găzduit la Cluj-Napoca

CEV EuroVolley 2026 este una dintre cele mai importante competiții sportive organizate în România în anul 2026. Găzduirea Grupei D la Cluj-Napoca aduce în oraș unele dintre cele mai puternice echipe ale continentului și oferă publicului ocazia de a urmări, pe teren propriu, volei de cel mai înalt nivel.

Pe lângă impactul sportiv, competiția va genera vizibilitate internațională pentru Cluj-Napoca și România, prin prezența sportivilor, oficialilor, suporterilor și reprezentanților mass-media din întreaga Europă.

Informații, foto: Federația Română de Volei