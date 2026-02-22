Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de tipul comunicării și de gravitatea situației. Raed Arafat: „Adaptarea sunetelor RO-ALERT nu este rezultatul unui eveniment punctual sau al unor reacții recente”

Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de tipul comunicării și de gravitatea situației

Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de tipul comunicării și de gravitatea situației, a confirmat, duminică, 22 februarie 2026, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Concret, sistemul va include mai multe niveluri de alertă:

• Alerta de risc iminent și alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internațional.

• Alerta severă va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS.

• Alerta copil dispărut va fi semnalizată, de asemenea, printr-un sunet asemănător celui al unui mesaj SMS.

• A fost introdusă și o nouă categorie, alerta pentru siguranță publică, care va apărea doar pe ecran, fără niciun sunet, tocmai pentru a nu divulga poziția persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol.

„Adaptarea sunetelor RO-ALERT nu este rezultatul unui eveniment punctual sau al unor reacții recente, inclusiv cele generate de alerta transmisă recent în București, ci face parte dintr-un proces început în urmă cu câteva luni, derulat împreună cu STS, care nu este încă finalizat, deoarece implementarea tehnică depinde de producătorii de telefoane, atât pentru sistemele Android, cât și iOS.

Pentru ca noile opțiuni să fie disponibile, este important ca utilizatorii să își actualizeze telefoanele la cea mai recentă versiune a sistemului de operare – un proces simplu, care se face online, direct din setările telefonului. Estimarea noastră este ca marea majoritate a telefoanelor să aibă acest sistem implementat în perioada următoare, pe măsură ce actualizările sunt instalate.

Având în vedere că o parte dintre telefoane au deja implementate noile opțiuni, la nivelul DSU se va lucra la actualizarea procedurilor, astfel încât mesajele RO-ALERT să fie transmise diferențiat, în funcție de gravitatea situației. Totodată, posibilitatea de a utiliza alerte mai puțin intrusive va permite introducerea unor mesaje de interes public, precum cele pentru cod galben, care până acum erau transmise exclusiv prin aplicația DSU.

De asemenea, o parte dintre alertele de cod portocaliu vor putea fi transmise sub forma unor alerte severe, cu un sunet asemănător celui al unui SMS, în timp ce alertele care indică un risc major vor continua să fie semnalizate exact ca până acum, cu sunetul RO-ALERT standard”, a precizat Raed Arafat.

foto – Raed Arafat la Câmpeni (arhivă)

