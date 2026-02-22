Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de tipul comunicării și de gravitatea situației. Raed Arafat: „Adaptarea sunetelor RO-ALERT nu este rezultatul unui eveniment punctual sau al unor reacții recente”
Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de tipul comunicării și de gravitatea situației
Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de tipul comunicării și de gravitatea situației, a confirmat, duminică, 22 februarie 2026, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.
Concret, sistemul va include mai multe niveluri de alertă:
• Alerta de risc iminent și alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internațional.
• Alerta severă va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS.
• Alerta copil dispărut va fi semnalizată, de asemenea, printr-un sunet asemănător celui al unui mesaj SMS.
• A fost introdusă și o nouă categorie, alerta pentru siguranță publică, care va apărea doar pe ecran, fără niciun sunet, tocmai pentru a nu divulga poziția persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol.
„Adaptarea sunetelor RO-ALERT nu este rezultatul unui eveniment punctual sau al unor reacții recente, inclusiv cele generate de alerta transmisă recent în București, ci face parte dintr-un proces început în urmă cu câteva luni, derulat împreună cu STS, care nu este încă finalizat, deoarece implementarea tehnică depinde de producătorii de telefoane, atât pentru sistemele Android, cât și iOS.
Pentru ca noile opțiuni să fie disponibile, este important ca utilizatorii să își actualizeze telefoanele la cea mai recentă versiune a sistemului de operare – un proces simplu, care se face online, direct din setările telefonului. Estimarea noastră este ca marea majoritate a telefoanelor să aibă acest sistem implementat în perioada următoare, pe măsură ce actualizările sunt instalate.
Având în vedere că o parte dintre telefoane au deja implementate noile opțiuni, la nivelul DSU se va lucra la actualizarea procedurilor, astfel încât mesajele RO-ALERT să fie transmise diferențiat, în funcție de gravitatea situației. Totodată, posibilitatea de a utiliza alerte mai puțin intrusive va permite introducerea unor mesaje de interes public, precum cele pentru cod galben, care până acum erau transmise exclusiv prin aplicația DSU.
De asemenea, o parte dintre alertele de cod portocaliu vor putea fi transmise sub forma unor alerte severe, cu un sunet asemănător celui al unui SMS, în timp ce alertele care indică un risc major vor continua să fie semnalizate exact ca până acum, cu sunetul RO-ALERT standard”, a precizat Raed Arafat.
foto – Raed Arafat la Câmpeni (arhivă)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Profesorul Cristian Păun: România a ajuns la 60% din PIB datorie publică. ,,O bornă importantă pe care o vom da greu înapoi”
Profesorul Cristian Păun: România a ajuns la 60% din PIB datorie publică. ,,O bornă importantă pe care o vom da greu înapoi” Economistul și profesorul Cristian Păun avertizează că România a atins un prag critic al îndatorării, aceasta ajungând la 60% din PIB. El avertizează că problema nu este doar nivelul datoriei, ci modul în […]
Salariul minim 2026 | Cu cât va crește salariul minim în România de la 1 iulie: Analiză în Guvern
Cu cât va crește salariul minim în România de la 1 iulie 2026: Analiză în Guvern Guvernul a discutat în ședința de joi, 19 februarie 2026, în primă lectură, proiectul de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, act normativ care prevede majorarea acestuia la 4.325 de lei începând […]
21 februarie 2026 | Peste 130 de persoane salvate de pe munte în România: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
Peste 130 de persoane salvate de pe munte în România: Câte apeluri a primit Salvamont Alba Ziua de sâmbătă, 21 februarie 2026, a fost foarte dificilă pentru salvatorii montani din România, care au reușit să salveze de pe munte nu mai puțin de 133 de persoane. Dintre acestea, 40 de persoane au fost transportate cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorul Cristian Păun: România a ajuns la 60% din PIB datorie publică. ,,O bornă importantă pe care o vom da greu înapoi”
Profesorul Cristian Păun: România a ajuns la 60% din PIB datorie publică. ,,O bornă importantă pe care o vom da...
Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de tipul comunicării și de gravitatea situației. Raed Arafat: „Adaptarea sunetelor RO-ALERT nu este rezultatul unui eveniment punctual sau al unor reacții recente”
Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de tipul comunicării și de gravitatea situației Mesajele RO-Alert vor avea sunete...
Știrea Zilei
FOTO | Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, are fani înfocați în Republica Moldova: Cum s-a născut această legătură de suflet
Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, are fani înfocați în Republica Moldova: Cum s-a născut această legătură de...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
FOTO | Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!”
Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte...
„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă”
„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă” Primăria Municipiului...
Politică Administrație
FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă
Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în...
Comunicat de presă | PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică PSD face apel la PNL și...
Opinii Comentarii
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești Sâmbătă, 21...
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli Despre viața Sfântului Cuvios Timotei se cunosc...